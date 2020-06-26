北京：瞒报、谎报健康宝状态将被依法追责

新华社北京6月25日电（记者鲁畅）在25日下午举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长潘锋介绍了北京健康宝3.0版的相关情况，同时提醒，按照国家和北京市相关防疫法律法规，瞒报、谎报健康宝状态将被依法追责。

潘锋介绍，北京健康宝根据相关调查数据及时调整相关人员状态。显示红色“集中观察”状态，说明该人员属于本次疫情发生以来，北京市卫健部门掌握的确诊、疑似、密接或无症状感染人员，须按照要求履行集中观察义务；显示黄色“居家观察”状态，说明经过社区摸排，该人员到访过新发地批发市场等相关场所，已被纳入居家观察管理；显示弹窗状态，一种情况是该人员有过进出京行为，另一种情况是近期可能有过进出中高风险地区的行为，须立即与所在社区或相关单位联系，以便正确履行防疫义务。

据介绍，新上线的北京健康宝3.0版新增了扫码功能，可在商务楼宇、餐馆、商场等多种场所使用。该功能可替代传统纸质登记，实现“查看验码”“纸质登记”合二为一，提高人员通行效率，减轻防控管理压力，避免接触传染风险。

统计显示，截至目前，北京全市累计2900万人使用健康宝查询了3.6亿次健康状态。扫码功能上线以来，全市已累计生成34万个登记簿二维码，约500万人次通过扫码实现电子登记。