新冠病毒起源于实验室吗？

据新华社悉尼4月19日电 澳大利亚多名病毒学和流行病学专家近日表示，有关新冠病毒起源于实验室的猜测没有根据。

澳大利亚悉尼大学病毒学研究者爱德华·霍姆斯教授16日发表声明说，有关新冠病毒起源于实验室的猜测没有根据。霍姆斯在声明中说，新冠病毒等冠状病毒通常存在于野生动物中，并经常“跳跃”到新的宿主身上，这也是对新冠病毒起源最可能的解释。没有任何证据表明新冠病毒起源于实验室。

澳大利亚格里菲斯大学昆士兰孟席斯健康研究所传染病与免疫学项目主任奈杰尔·麦克米伦17日接受媒体采访时表示，迄今为止，所有证据都表明新冠病毒是自然产物，不是人为制造的。他提到，可以在蝙蝠和穿山甲身上找到新冠病毒的近亲。

对于新冠病毒与其他冠状病毒之间的一些差异，在实验室中还没有工具能够实现此类改造。

澳大利亚乐卓博大学流行病学副教授哈桑·瓦利也表示，称新冠病毒来源于实验室的阴谋论毫无实质根据。瓦利说，此前已经知道严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒和中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒的危害，因此出现能够引发大流行的新型冠状病毒并不令人意外。

瓦利说，“我们必须小心，不要给谣言生存空间”，并特别指出有些人在出于政治目的利用有关谣言。