农业农村部：4月以来湖北农产品产销形势日趋向好

人民网北京4月19日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就抓好春季农业生产和农产品保供工作情况举行发布会，会上，农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍表示，4月以来，湖北省农产品产销形势日趋向好，一些列湖北特色农产品系列促销活动即将开展。

针对目前湖北农产品产销总体形势和农业农村部采取的支持措施情况，陈萍介绍，疫情发生以来，农业农村部高度关注湖北农产品产销情况。“4月以来，湖北省农产品产销形势日趋向好，茶叶销售进度已达71.8%。香菇生产和库存量持续下降，小龙虾销售进度加快，但即将进入上市高峰期，后期销售压力会进一步增大。”陈萍说。

陈萍表示，前期针对湖北农产品卖难问题，农业农村部采取一系列措施。一方面加大政策支持力度，下达农业生产救灾资金2.13亿元，支持湖北省蔬菜等农产品市场供应，推荐湖北省重要农业企业纳入疫情防控重点保障企业名单，享受专项贷款和贴息等优惠政策，已有30家农业企业进入名单。

另一方面，扩大采购规模，举办3场视频产销对接活动，“一对一”“点对点”解决湖北农产品卖难问题。例如，4月1日举办的“鄂粤同心 抗疫发展”视频对接活动，湖北和广东两省签署茶叶、小龙虾等农产品购销协议共计1700吨、1.5亿元。

“动员农产品市场协会，号召各大农批市场，加大采购力度。截至4月17日，农产品市场协会动员农批市场累计采购湖北鲜活农产品4.24万吨，金额1.72亿元。”陈萍介绍，近期，农业农村部将再启动湖北特色农产品系列促销活动，届时将开展“感恩湖北 放心下单”，湖北大宗特色农产品“一场一品”产销对接，湖北水产品产销对接专场，“放心吃 小龙虾”专家访谈等活动。