农业农村部：当前非洲猪瘟疫情可控 但仍需对风险隐患保持高度警惕

人民网北京4月19日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就抓好春季农业生产和农产品保供工作情况举行发布会，会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳介绍，3月份以来，全国陆续报告13起非洲猪瘟疫情，其中12起涉及家猪，共扑杀1313头生猪，去年同期疫情数是24起疫情，扑杀生猪24.02万头。相较而言，今年非洲猪瘟疫情发展强度和损失均有明显下降。

“当前非洲猪瘟疫情是可控的。”魏宏阳说，但由于非洲猪瘟疫情在各省都发生过，有较大污染面，同时，现在生猪生产持续恢复发展，相关调运活动会持续增加，疫情发生风险可能增加，需对风险隐患保持高度警惕。

魏宏阳表示，近期，农业农村部专门对12起家猪疫情进行调查并深入分析，发现多数非洲猪瘟疫情与违法违规调运仔猪、种猪有关，涉及生猪没有佩戴耳标、没有动物检疫证明，其中9起疫情使用应该备案而没有备案的车辆，有4起涉及不法商贩借用网络平台进行交易。

魏宏阳说，非洲猪瘟疫情违法违规行为隐蔽、性质恶劣，属于典型的违法犯罪行为。针对目前形势，从今年3月中旬开始，采取一系列针对性措施，主要有四个方面：

第一，与公安、交通等部门联合行动，严肃查处各种违法违规调运行为，4月1日起，启动为期60天的针对违法调运行为专项整治行动。

第二，对于全国生猪网络交易平台进行监控，对于像价格明显偏低等异常行为，一旦发现立刻核查、排查。

第三，派督导组到南方重点省份，准备开展为期一个月的督导工作，主要督导各地进一步压实责任，落实好生猪生产和非洲猪瘟防控两方面政策措施，同时与地方一起协调解决、立行立改发现问题。

第四，进一步加大宣传和执法力度，对违法犯罪分子形成震慑，对养殖场户警示提醒。