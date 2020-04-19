农业农村部：报废老旧农机具将给予适当补贴 推进农业机械化转型升级

人民网北京4月19日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云介绍，农机购置补贴是党中央、国务院一项重要的强农惠农政策，从2004年实施以来，累计支持3500多万个农户，购置各类农机具超过4500万台（套），受到农民群众的广泛欢迎，有力促进了农业农村现代化的发展。

王甲云表示，农业农村部于今年2月会同财政部、商务部发布农业机械报废更新补贴的实施指导意见，明确中央财政将从农机购置补贴资金当中安排资金，对从事农业生产的个人和农业生产经营组织报废老旧农机具给予适当的补贴。

“具体来说，就是对达到一定使用年限或者安全隐患大、故障发生率高、损毁严重、维修成本高的拖拉机、联合收割机等七类机具进行报废更新补贴。目的是通过政策支持，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠的农业机械的推广应用。努力优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。”王甲云解释说。