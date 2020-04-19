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农业农村部：一季度豆粕供需总体平衡 能够满足养殖业需求

2020年04月19日16:14 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月19日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳介绍，饲料生产中用到的原料包括两类：一类是能量饲料原料，主要是玉米，由国内供给，比较稳定；二是豆粕，主要是用进口大豆压榨生产，从来源上看与大豆进口密切相关。农业农村部对于豆粕生产进行了一季度全面监测，产量是1463万吨，同比增长4.0%。同时，工业饲料产量一季度为5282万吨，同比增长了1.7%，再加上养殖场自配料，一共用到豆粕1456万吨。一系列数据表明，一季度豆粕供需总体平衡。

魏宏阳表示，第二季度的大豆也足以满足国内豆粕生产需求。虽然从3月中旬开始，豆粕出厂价格确实出现一定程度上涨，幅度到3月底达到最高，从2900元涨到了3300元。但与2016年以来多次出现的每吨3600元高点，还有一定距离。同时，进入4月份后，价格已有所回落。

魏宏阳认为，涨价主要是业内担心全球疫情扩散导致物流中断，属于心理预期推动下的上涨，实际上当前国际大豆贸易秩序正常，主要出口国都在采取措施来保证港口正常运营。稳定大豆的贸易秩序，对出口国和进口国来说是一件互利共赢的事情，今后双方也都会在措施上相向而行。此外，全球大豆供应链总体宽松，农业农村部对今年需求进行分析，由于受生猪产能相对低位，还有家禽补栏有所延迟等影响，今年豆粕用量与去年相比稳中略降，需求端并不支持豆粕价格继续大幅向上攀升，尤其目前我国大豆储备较为充足，饲料企业积累了丰富的技术经验和充分的技术储备，可通过低蛋白日粮配方，根据性价比来调节豆粕用量。农业农村部有信心保证，豆粕供应能够满足养殖业需求。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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