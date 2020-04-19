国家卫健委：4月18日境外输入新增确诊病例一个月以来首次降至10例以下

人民网北京4月19日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就抓好春季农业生产和农产品保供工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月18日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例16例，其中9例为境外输入病例，分别为上海7例，吉林2例；7例为本土病例，分别为黑龙江6例，广东1例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中1例为境外输入疑似病例，1例为内蒙古本土疑似病例。当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者1073人，重症病例无变化。

境外输入情况：现有确诊病例847例，其中重症病例47例；现有疑似病例44例。累计确诊病例1575例，累计治愈出院病例728例，无死亡病例。

截至4月18日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1041例，其中重症病例85例；累计治愈出院病例77062例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82735例，现有疑似病例48例。累计追踪到密切接触者724850人，尚在医学观察的密切接触者8632人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例13例，现有确诊病例109例，其中重症病例22例，均为武汉病例。累计治愈出院病例63507例，其中武汉46355例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者44例，其中境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察62例，其中来自境外输入8例；尚在医学观察无症状感染者999例，其中境外输入186例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1466例。其中，香港特别行政区1023例，澳门特别行政区45例，台湾地区398例。

米锋表示，4月18日，境外输入新增确诊病例一个月以来首次降至10例以下，但个别省份境外输入引起的本土聚集性病例持续增加，提示要始终做好“筛查—诊断—报告—隔离”闭环管理，坚决防止社区传播。