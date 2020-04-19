北京市场监管启动专项行动 保障学校复课就餐安全

4月27日，北京市高三学生将率先返校复课。为了切实保障学校复学后师生饮食安全和健康，近日，北京市场监管部门启动了学校食堂食品安全保障行动，制定工作指导方案，现场检查逐一落实，手把手指导细到门把手，紧盯校园周边小餐饮……多措并举，全力保障师生返校后就餐安全、规范、有序。

北京市第十二中学、北京市第十中学……丰台区18所学校即将迎来复课的高三学生，丰台区市场监管局启动了学校食堂、为学校供餐的集体用餐配送单位以及学校周边餐饮服务单位开展食品安全大检查。目前，已对丰台区18所即将复学学校完成100%全覆盖式监管指导，从场所环境卫生、食堂设施设备、从业人员健康管理、食材供应、加工过程控制、分餐就餐等各环节全方位进行大排查，做到隐患排查全面、整改及时到位、防范化解风险。

据执法人员介绍，4月27日开学后，丰台区市场监管局还将继续以“周”为周期，对学校食堂、集体用餐配送单位以及校园周边餐饮单位开展全动态式监管，加大执法力度，强化行刑衔接，做到全人员、全方位、全时段确保师生饮食安全。

昌平区市场监管局制定《昌平区春季开学学校食堂落实疫情防控及食品安全工作指导》，从人员、环境、设施设备、食品原辅料、供餐、用餐、留样、厨余垃圾收运等八个方面提出具体、详细的要求，要求各学校及时开展食堂卫生扫除、清洗消毒、清理食材并就食品安全及防控工作开展全面自查。

丰台区市场监管局搭建互联网交流平台，通过在线培训、24小时业务答疑、实地指导等多手段结合的方式，分别对学校食堂、校外供餐单位和学校周边餐饮服务单位等三类责任主体分批次、分等级、分阶段进行食品安全培训。现场开展手把手教学指导，从门把手消毒到台面清洁，从食品原料供应到分批错时就餐管理等，全流程、全场所、全环节指导，不放过一个细节、不疏忽一个角落。

目前，丰台区市场监管联合区教委等多部门，已经在学校开展实地模拟演练，全程跟踪记录，充分做好复学前验收评估工作。建立起学校及供餐单位联络的平台，健全应急管理常态化机制，完善疫情防控应急预案和食品安全应急预案，一旦出现食品安全隐患务必第一时间报告，第一时间处理。

（记者 王薇）