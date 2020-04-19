国家卫健委：4月18日0—24时新增确诊病例16例 其中7例为本土病例

人民网北京4月19日电（董童）国家卫生健康委于19日在官网发布的《截至4月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中9例为境外输入病例，7例为本土病例（黑龙江6例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中1例为境外输入疑似病例，1例为本土疑似病例（内蒙古1例）。当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者1073人，重症病例无变化。境外输入现有确诊病例847例（含重症病例47例），现有疑似病例44例。累计确诊病例1575例，累计治愈出院病例728例，无死亡病例。

情况显示，截至4月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1041例（其中重症病例85例），累计治愈出院病例77062例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82735例，现有疑似病例48例。累计追踪到密切接触者724850人，尚在医学观察的密切接触者8632人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例13例（武汉13例），无新增死亡病例，现有确诊病例109例（武汉109例），其中重症病例22例（武汉22例）。累计治愈出院病例63507例（武汉46355例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者44例，其中境外输入无症状感染者3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察62例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者999例（境外输入186例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1466例。其中，香港特别行政区1023例（出院568例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院17例），台湾地区398例（出院178例，死亡6例）。