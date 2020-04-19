世卫：全球新冠肺炎死亡病例近14万

世界卫生组织发布称，截至欧洲中部时间17日10时（北京时间16时），中国以外新冠确诊病例较前一日增加82615例，达到1990380例；中国以外死亡病例较前一日增加7203例，达到134736例。

全球新冠确诊病例较前一日增加82967例，达到2074529例；死亡病例较前一日增加8493例，达到139378例。

在日本、俄罗斯和韩国，随着疫情的发展，政府及民众也有不同的应对之策。

日本累计确诊超1万例

据日本广播协会（NHK）电视台的统计，截至18日17时35分（北京时间16时35分），日本当日新增确诊病例255例，累计确诊10104例；累计死亡290例。

据统计，目前日本47个都道府县只有岩手县没有报告确诊病例。东京都确诊病例最多。18日，东京都新增确诊病例181例，累计确诊2975例。

NHK电视台在东京都地区进行的调查显示，只有少数重症患者能实现在当日完成新冠病毒检测，其他均需等待四五天甚至一周才能检测。因此，东京都正采取措施强化检测体系。东京都医师会17日宣布，为加强聚合酶链式反应（PCR）检测能力，将在东京都内47个地区医师会依次开设PCR检测中心，加快检测速度。

由于传染病床位紧张，从17日起，东京都不再接收轻症和无症状感染者入院，这些患者直接入住政府提供的酒店隔离，现场配有医护人员。

据日本厚生劳动省截至17日的统计，日本已有1012人治愈出院。此外“钻石公主”号邮轮确诊的712人中死亡13人，645人出院。

俄罗斯未来几周将是“艰难时刻”

据俄罗斯防疫指挥部18日发布的最新数据显示，过去24小时俄新增新冠确诊病例4785例，累计确诊36793例。单日增幅持续创新高。

数据显示，俄首都莫斯科过去24小时新增病例2649例，累计确诊20754例；全俄新增死亡病例40例，累计死亡313例；新增治愈467例，累计治愈3057例。

莫斯科市长索比亚宁18日说，莫斯科作为俄疫情最严重的地区，当前感染人数虽不断攀升，但并没有呈几何式增长，首都的医疗条件基本能够应付。

据俄传染病专家预测，俄罗斯可能会在今年6月至7月间迎来疫情高峰。他们预计未来几周内俄罗斯将迎来“艰难时刻”。俄总统普京17日在主持俄医疗防疫问题会议时说，俄一定会战胜疫情，度过这个困难时期。

俄罗斯农业部17日说，俄罗斯可能5月中旬至6月30日暂停向欧亚经济联盟以外的国家和地区出口多种粮食。

俄罗斯政府3月31日决定对多种粮食实施出口配额制，配额总量为700万吨。这一措施限制小麦、黑麦、大麦和玉米出口欧亚经济联盟以外的国家。农业部副部长奥克萨娜·卢特17日说：“配额制实施期限为2020年4月1日至6月30日。配额耗尽以后，俄罗斯在这段时间将暂停向欧亚经济联盟以外的国家出口粮食。依据配额消耗速度，出口预计将在5月中旬暂停。”

韩国连续第5天单日新增少于30例

韩国疾病管理本部17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间16日零时至17日零时，韩国新增22例确诊病例。这是韩国连续第5天单日新增病例少于30例。截至17日零时，韩国累计新冠确诊病例10635例，累计病亡230例。

根据17日发布的一项民调，韩国首都首尔的大多数市民认同眼下需要转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”，但反对马上结束“社交距离严守期”。

“社交距离严守期”具体措施包括限制各类设施运营、敦促民众遵守防疫规定、取消聚会、居家办公等。韩国政府上月开始执行“社交距离严守期”，原定本月5日结束，后来又延长至本月19日。

韩联社报道，总部位于美国纽约的全球研究咨询公司受首尔市政府委托于10日至12日面向1000名18岁以上首尔市民开展民意调查。民调结果显示，33.4%的调查对象赞成本月19日结束“社交距离严守期”，63.6%调查对象则认为“为时过早”。

据新华社