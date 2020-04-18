国铁集团：加大境外回程货源的组织力度 降低疫情对中欧班列的影响

人民网北京4月18日电（许心怡）18日，国务院联防联控机制就提升国际货运通道能力工作情况举行发布会。会上，国铁集团货运部主任赵峻指出，受欧洲疫情的影响，相关国家和地区实施了一些比较严格的防疫措施，中欧班列到达欧洲以后，公路分拨配送有所迟缓，部分工厂有停工停产的情况，员工放假轮休，口岸的通关能力有所下降。整个货物的运输时效比平时有所延长，回程货源需求也有所下降，导致整个中欧班列双向运输有不均衡的情况产生，可能对下一阶段中欧班列去回程的运输造成一定的影响。

针对这种情况，赵峻表示，国铁集团采取了有针对性的应对措施，进一步加大境外回程货源的组织力度，加强铁路国际联运协作，对稳定中欧班列运输共同采取一些支持政策。同时，加强运输装备的调配和运用，来切实保障铁路口岸运输顺畅，尽可能降低疫情对中欧班列的影响。