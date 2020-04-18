魏少忠：湖北省肿瘤患者诊疗情况基本恢复到疫情前水平

长期以来，肿瘤防治一直是国家乃至社会在卫生健康领域关注的重点之一，今年由于受疫情影响，肿瘤患者就诊和恢复情况更是受到多方普遍关注。第26届全国肿瘤防治宣传周期间，湖北省抗癌协会理事长、湖北省肿瘤医院院长魏少忠接受了人民网专访，他表示，武汉重启后，湖北省肿瘤患者就诊和治疗情况基本恢复到疫情前水平。

疫情高峰期整合资源 开展肿瘤急诊业务

新冠疫情发生以来，举国上下都在积极“战”疫，武汉甚至为此按下了“暂停键”。魏少忠介绍，疫情当前，肿瘤患者的诊疗需求也不容忽视。湖北省肿瘤医院作为疫情震中一家肿瘤专科医院，既要与新冠病毒作战，也要对急需就诊的肿瘤患者及时医治。

“疫情发生以来，医院在疫情防控安全框架内，制定特定时期的肿瘤诊治流程和管理措施，为患者提供合理、有效的治疗和关爱。”魏少忠说。

他介绍，为解决肿瘤患者救治需求，春节期间肿瘤医院对门诊和急诊加派岗位，部署门诊有限开诊。在派出163名医务人员助力新冠肺炎定点医院“战”疫的同时，整合医院医疗资源，合并相关科室，扩大开诊，使医院具备开展肿瘤急诊手术、放化疗等肿瘤诊疗业务的条件。

就在武汉按下“暂停键”的这段时间，部分肿瘤患者的治疗进程受疫情影响没能按期进行。对此，魏少忠表示，对肿瘤患者而言，化疗、放疗是重要的治疗手段，虽然延期化疗会影响肿瘤治疗的疗效，但由于化疗也会导致患者抵抗力下降，在疫情期间可能会增大患者感染风险。

“因此，我们建议采用一些替代措施来处理，例如抗肿瘤药物尽可能改为可替代的口服药物。”魏少忠称，疫情高峰时期，对于疗效稳定、需要接受维持化疗或术后辅助治疗的患者，临床医生可根据其个体情况，决定是否推迟静脉用药，待疫情缓解后尽快进行正常治疗。

随着疫情被一步步控制，肿瘤患者的就诊量也日渐增多。“2月20日扩大开诊后，医院日均就诊量超500人次，达到平时就诊量的三分之二，住院患者在3月2日就已达到431人。”魏少忠称，目前，医院除碘131治疗等因耗材或放射性药品供应原因无法开展的医疗技术外，疫情前临床应用的医疗技术已全部开展。

武汉重启医院开科 肿瘤治疗基本恢复

如今，国内陆续复工复产，湖北多家医院也逐步恢复各科室门诊。

魏少忠表示，在武汉解封的第一时间，湖北省抗癌协会推出了一项免费基因检测援助计划。在全国肿瘤防治宣传周期间，确诊为非小细胞肺癌的湖北居民，经包括湖北省肿瘤医院、同济医院、协和医院、第26届全国肿瘤防治宣传周上副主任医师及以上专家评估有检测必要，即可获得免费的组织样本EGFR、ALK、BRAF和KRAS四基因检测服务。

“这项援助计划旨在帮助因疫情耽误治疗的湖北非小细胞患者，在疫情缓解的第一时间提供免费的多基因检测服务，指导后续的临床治疗方案。”魏少忠称。

谈及湖北省肿瘤医院的恢复诊疗情况，他说道，现在，医院除中西医结合科和核医学病房作为应急隔离病区未收治患者外，其他全部病区已开放收治非新冠肿瘤患者，总床位数为1556张，可收治患者数为1106人。

如今，国外疫情蔓延，新冠病毒仍旧是悬在头上的达摩克利斯之剑，疫情防控依然是当下最重要的事情之一。在复工复产的同时，肿瘤医院又该如何防疫？

魏少忠建议，肿瘤医院既需要设置多个体温检测点，也要完善线上预约系统，为患者提供在线医疗咨询和预约诊疗。同时，对需要住院治疗的肿瘤患者进行新冠病毒检测。这些措施，既可最大程度地降低新冠病毒交叉感染风险，也能保让瘤患者得到有效、合理的治疗。

除了医院要做好防控外，肿瘤患者自身也要提高免疫力，尽可能降低病毒感染风险。魏少忠说，肿瘤患者可在力所能及的范围内多锻炼、合理膳食，同时要保持心情的愉悦，不要过于焦虑。同时在日常保养方面，可食用营养丰富的，以植物性食物为主的多样化膳食，选择富含各种蔬菜和水果、豆类的植物性膳食，不要饮酒。

勿谈“癌”色变 肿瘤可预防、可治愈

提起癌症，谈“癌”色变的现象一直存在。对此魏少忠称，不要谈“癌”色变，也不要讳疾忌医，正确面对，及时治疗至关重要。

他介绍，在肿瘤患者的治疗方面，最主要是早诊断、早治疗，在肿瘤早期没有发生转移时进行及时的手术及其他手段是可以达到根治的，在中晚期，进行正确的抗肿瘤治疗也可以起到改善生活质量，延长患者生存期的作用。

近年来，肿瘤患者的数量呈现上升趋势，魏少忠讲到，湖北省肿瘤防办每年发布湖北省肿瘤发病数据显示，湖北省肿瘤发病率逐年升高。在他看来，形成这一现象的原因包括环境因素、饮食习惯、生活方式、心理压力等。

魏少忠表示，随着生活水平的提高，肥胖人群变大。人们工作生活越来越便捷，体力活动大幅减少，已有大量研究证实体力活动的减少是与恶性肿瘤的发病风险有关。另外，心理因素也是引起肿瘤发病的原因之一，在长久的心理压力下会导致机体免疫功能下降，增加恶性肿瘤的发生。

目前，对于癌症患者的治疗和恢复已经形成了一套科学的诊疗体系，但对非肿瘤患者来说应积极预防肿瘤，保障自身身体健康。非肿瘤患者又该如何预防肿瘤？

魏少忠建议，预防肿瘤应做到戒烟、戒酒、规律饮食、合理膳食及适当的体力活动、控制体重等。另外，他强调，在日常生活中，应尽量避免不良刺激，心态平和，保持心情愉悦，即使遇到不高兴的事，也要寻求适当的途径来释放情绪，如运动、听音乐等，正所谓“千保健，万保健，心态平衡是关键。”

（湖北省抗癌协会学术部长、湖北省肿瘤医院腹部内科主任医师梁新军、湖北省肿瘤医院宣传科科长罗俊华对此文亦有贡献）