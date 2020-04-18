癌症是可以预防的——消化道癌症的预防

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

世界卫生组织指出：有1/3的癌症可以预防，1/3癌症可以早期发现，1/3癌症可以通过现有手段治疗延长生存。一般来讲，癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，只要做到预防为主，避免那些可防可控的致癌危险因素、阻断发病过程，就有可能抑制或延缓癌症的发生。

自古到今中国人都很注意饮食，更有句俗语叫“民以食为天”。殊不知某些食物、某些饮食习惯却会为消化道肿瘤埋下祸根。究竟哪些食物会成为消化道癌症的高危因素？在我国比较多发的肝癌和胃癌，是否与饮食习惯有关？该如何预防？

2020年4月19号（周日）上午10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国疾控中心慢病中心主任医师王宝华；中国疾控中心传染病所副所长、研究员张建中；国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院研究员邹小农；进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

张建中，博士，研究员，博士生导师。现任中国疾病预防控制中心传染病所副所长，传染病诊断室主任；传染病预防控制国家重点实验室PI；感染性疾病诊治协同创新中心PI。中国生态学会人类生态与生态健康专业委员会主任委员，中华医学会公共卫生分会荣誉主任委员，国家食品安全风险评估专家委员会委员，北京微生物学会常务理事。首批新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院特殊津贴，中央联系专家。

邹小农，长期从事肿瘤流行病学和预防研究，历任中国医学科学院肿瘤医院研究员，中国癌症基金会控烟与肺癌防治工作部副部长，中国控制吸烟协会常务理事兼肺癌防治专委会秘书长，中华预防医学会肿瘤预防与控制专业委员会常委兼秘书长。先后赴南加州大学、美国国立癌症研究所和美国癌症协会交流访问，获中国抗癌协会科技奖二等奖和教育部自然科学奖二等奖获奖；参编学术专著和研究报告10余部，发表学术论文100余篇。

王宝华，主任医师，硕士生导师。国家健康科普专家库第一批成员。现任中国疾控中心慢病中心重点慢性病防控室副主任，兼任中华预防医学会肿瘤防控专委会委员、副秘书长，中国控制吸烟协会肺癌防治专委会常委。主要从事肿瘤等慢性病的防治和研究。有16年内科临床工作实践、12年的肿瘤等慢性病防控经验，参加了多项国内外消化道肿瘤等慢性病防控项目和研究，将慢性病的防和治紧密结合。