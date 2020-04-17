专家：中医药在病毒性传染病方面显示出良好作用

人民网北京4月17日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情中医药防控工作进展和成效举行发布会。会上，北京中医药大学副校长、教授，国际欧亚科学院院士王伟表示，新冠肺炎期间的中医药科研工作三点经验值得推广，两个研究方向值得深入，中医药科研仍需深化研究，古方新用。

对于此次中医药科研工作的三点经验，王伟表示，首先，从经验来讲，强有力的组织保障对推进中医药科研工作非常重要。新冠肺炎疫情期间中医药研究和临床救治的高参与度，得益于党中央国务院的高度重视，中国工程院成立中医药专班，调动各方力量和资源，多方支持，是中医药科研工作的前提和保障。

其次，临床救治与科研一体化同步推进，前线后方紧密配合十分关键。例如清肺排毒汤进行前方救治的同时，进行数据收集，两者不能脱节，前方科研需要辅助的东西，后方第一时间支持。

最后，从新冠肺炎疫情期间中医药救治效果看，中医药在病毒性传染病方面显示出良好作用，中医药可以根据临床症状体征、发病时间、地域、季节等特点，进行病机分析、辨证论治并拿出救治方案。

针对中医药未来值得深入的研究方向，王伟说，我国历史上，例如《伤寒杂病论》《温病条辨》等中医典籍积累了丰富的抗击疫病经验，在当下和未来均有重要的研究价值。

除此之外，中医辨证论治理念与诊疗模式有极强生命力，其中，中医辨证论治非常独特，与现代医学有很大区别，但对这种诊疗模式的深入研究较少，未来国家重大科技项目部署中，应该把辨证论治的科学规律、科学基础进一步深化研究，将对中医药科研发展至关重要。