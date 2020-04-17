提高孩子专注力 家长老师都做对了吗？

过去的这几个月里，孩子都在家里上网课，许多家长纷纷抱怨，孩子上网课很难专注地学习。最近，随着各地陆续开学，老师们又发现，孩子们经过一个长假期，难以进入开学状态，上课分心、作业拖沓。其实一直以来，如何提高孩子的专注力，都是家长和老师很关注的问题。其实注意力不集中可能不是孩子的个性、或者态度问题，也不是孩子能自己控制的，而是和孩子的神经发育有关。

有些孩子特别容易注意力不集中，同时有多动、冲动的症状，这可能是因为孩子患有注意缺陷多动障碍，也就是我们俗话说的儿童多动症。如何提高孩子的专注力，才是正确的？是不是不专注、散漫的孩子就一定是多动症呢？从医生的角度，是怎样科学的判别多动症的呢？

2020年04月20日15:00-16:00，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心发育行为儿科主任章依文教授和上海五角场小学高级心理教师陈德隽，受邀做客《健康大讲堂》栏目访谈，为广大家长和儿童提出一些合理的建议。

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专家简介

章依文，主任医师，硕士生导师，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心发育行为儿科主任。中华医学会儿科分会发育行为学组副组长；上海医学会儿科分会发育行为学组名誉组长；中国妇幼保健协会儿童神经发育障碍防治专业委员会委员；中华医学会儿科分会发育行为学组“儿童语言门诊规范化建设协作组”组长；国家儿童医学中心儿童保健专科联盟第一届副主任委员。

擅长诊治发育行为儿科的各种疾病，在儿童语音和语言障碍、行为问题、注意缺陷-多动障碍和学习困难的诊治以及儿童的发育评估方面积累了丰富的经验。

陈德隽，上海市杨浦区五角场小学高级教师，区心理学科带头人，国家二级心理咨询师。从事德育心理工作近三十年，在心理健康教育、家庭教育指导、志愿者工作中有特色有成果，受邀担任上海市中小学教材审查委员会心理学科评审专家、上海市教师资格证书心理学科面试考官，编著《自尊与自爱》、《心理学教你做父母——与孩子同成长》等书，撰写论文获得市区教育科研成果一、二等奖，荣获市园丁奖、市家长学校优秀工作者，市心理健康工作先进工作者等荣誉称号。