癌症是可以预防的——女性常见肿瘤预防

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

世界卫生组织指出：有1/3的癌症可以预防，1/3癌症可以早期发现，1/3癌症可以通过现有手段治疗延长生存。一般来讲，癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，只要做到预防为主，避免那些可防可控的致癌危险因素、阻断发病过程，就有可能抑制或延缓癌症的发生。

近年来，癌症的发病率和死亡率有所增加，在临床中发现，有些肿瘤确实有其好发人群。其中，乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌等常多发于女性，对于这些威胁人类生命健康的疾病，我们该如何进行预防，一旦发生了怎么才能做到早期发现？国家针对女性肿瘤的预防又采取了哪些策略呢？

2020年4月18号（周六）上午10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院研究员乔友林；中国疾控中心慢病中心首席专家王临虹教授进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

乔友林，北京协和医学院/公共卫生学院教授，中国医学科学院/肿瘤医院流行病学研究室研究员，中国癌症基金会副秘书长，WHO全球消除宫颈癌专家组成员，中华预防医学会肿瘤预防专委会副主任委员，中华预防医学会慢性病防控国际智库专家，国家健康科普专家库首批成员。曾获北京协和医学院教学名师、全国优秀博士学位论文指导教师，美国“科尼留斯?克鲁士”奖、第二届中国流行病学杰出贡献奖、2000年法国“欧罗金”国际奖、2001年世界卫生组织/国际癌症研究署癌症研究杰出贡献奖章、2018年度Pearline全球癌症研究人道主义科学家奖。

王临虹，教授、博士生导师。中国疾病预防控制中心慢病中心原主任，中国疾控中心妇幼保健中心原副主任。长期从事妇女保健、慢性病防控及公共卫生相关研究与项目,牵头多项国家科研项目和国际合作项目。兼任中华预防医学会妇女保健分会主任委员、妇幼健康研究会副会长、中国妇幼保健协会常务理事及专家委员会副主任、国务院特贴专家、卫生部“健康中国2020”战略规划研究专家、卫生部疾病控制专家委员会委员、卫健委国家基本公共卫生服务项目专家等。在国内外学术期刊发表论文300余篇,主编专著30余部，荣获多项科学技术奖励和荣誉称号。