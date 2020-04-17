关于高血压患者同型半胱氨酸干预切点的讨论

中国的高血压患者中约75%伴有同型半胱氨酸(Hcy)升高，这样的高血压定义为H型高血压，高血压和高同型半胱氨酸对于脑卒中发生的影响不是一加一等于二，而是一加一乘几倍甚至十几倍的增加发生率。

对高血压患者Hcy干预切点在哪里是目前医学界探讨的热点，也就是当血Hcy升高到什么程度时需要进行积极治疗。过去多采用的是15μmol/L作为切点，但近年来国内外研究发现，Hcy≥10μmol/L显著增加脑卒中风险，Hcy升高(≥10μmol/L)和高血压在导致脑卒中风险具有协同作用。

2020年4月20日 星期一 16:00-16:40，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院心血管内科主任、中国医师协会心内科医师分会高血压学组组长李建平教授进行视频直播，带来关于高血压患者同型半胱氨酸干预切点的最新国内外研究结论。

专家介绍：

李建平，现任北京大学第一医院心血管内科主任、心血管病研究所所长、主任医师、教授、博士研究生导师。

北京大学分子心血管病学教育部重点实验室副主任、北京大学心血管内科学系副主任、中华医学会心血管病学分会第十一届委员会委员、精准心血管病学学组副组长、中国医疗保健与国际交流促进会心血管疾病预防与治疗分会副主任委员、中国医师协会介入医师分会冠心病介入分会副主任委员、中国医师协会心内科医师分会常委、高血压学组组长、中华预防医学会心脏病预防与控制专业委员会第一届委员会副秘书长。

擅长：主要从事冠心病介入临床工作。长期从事高血压、高同型半胱氨酸与脑卒中防控研究。

同型半胱氨酸（Hcy）升高，到底会对心血管造成什么影响?

同型半胱氨酸（Hcy）是人体内蛋白质在代谢过程中生成的一种物质。正常情况下，它在人体内能够代谢，但如果代谢过程中关键酶缺陷或代谢辅助因子如叶酸、维生素B12等缺乏，将导致Hcy不能正常代谢，并在人体内堆积。过量Hcy对人体血管会造成多重伤害，包括破坏血管内皮，导致血栓形成及脂质沉着，进而引发脑卒中。

血液中的Hcy每增加5umol/L，脑卒中风险增加59%，缺血性心脏病的风险会增加33%。而相应的，降低血液中的Hcy水平，就会带来脑卒中和冠心病风险相应的降低。

如何提问和收看直播：

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