国家卫健委：武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部订正例数和病亡数据

人民网北京4月17日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情中医药防控工作进展和成效举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月16日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例26例，其中15例为境外输入病例，分别为黑龙江8例，山西3例，天津、福建、山东、广东各1例；11例为本土病例，分别为广东5例，黑龙江3例，山东2例，辽宁1例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为本土疑似病例，分别为黑龙江2例，内蒙古1例。当日新增治愈出院病例52例，解除医学观察的密切接触者412人，重症病例减少6例。

境外输入情况：现有确诊病例879例，其中重症病例45例；现有疑似病例57例。累计确诊病例1549例，累计治愈出院病例670例，无死亡病例。

17日上午，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部就新冠肺炎确诊病例数、确诊病例死亡数订正情况进行通报。根据订正结果：

截至4月16日24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例1081例，其中重症病例89例；累计治愈出院病例76979例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82692例，现有疑似病例62例。累计追踪到密切接触者722909人，尚在医学观察的密切接触者8970人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例17例，现有确诊病例129例，其中重症病例32例，全部为武汉病例。累计治愈出院病例63487例，其中武汉46335例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者66例，其中境外输入3例；当日转为确诊病例10例，其中境外输入6例；当日解除医学观察50例，其中来自境外输入8例；尚在医学观察无症状感染者1038例，其中境外输入206例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1457例。其中，香港特别行政区1017例，澳门特别行政区45例，台湾地区395例。

米锋表示，4月16日，新增本土确诊病例大多与此前公布的聚集性疫情相关。近一周来，全国报告新增本土确诊病例52例，为近一个月以来最多。要紧绷疫情防控常态化这根弦，不麻痹、不厌战、不松劲，坚决遏制疫情反弹、扩散。