白醋泡脚能治脚气，是偏方还是真有效？

脚气作为一种足部的皮肤疾病，听起来远远没有心脏、大脑、动脉或其他脏器的疾病那么吓人，但不论是男性还是女性都难以逃过。生活中的很多人都会得脚气，但是却不知如何治脚气，然而小小的脚气如果拖着不处理或以不当的治疗方式敷衍了事，也许会引起始料未及的严重后果。

大家都听说过用白醋泡脚可以去脚气，那么这个说法可信吗？白醋泡脚真的可以治脚气吗？让我们听听专家怎么说。

通过用白醋泡脚的方式去脚气是有一定作用的，但只适用于那些脚气情况比较轻的患者。对于情况严重者还是需要及时就医，按照医嘱用药。

脚气是由于致病性真菌感染而引起的，不论人体质好坏，都可能出现脚气病。尤其是在湿热的环境中，真菌的感染会更加的迅猛，这也就是为什么夏天是脚气的多发季节，同时脚气的病状也会更加的严重。

中医认为，白醋具有消肿痛、散水气的作用，还可以止痒收敛，所以说用白醋泡脚是可以去脚气的，即白醋泡脚具有一定的治疗作用。在日常生活中，泡脚时在水中加入一些白醋，然后跟平常泡脚一样就可以起到很不错的杀菌作用。

这是因为真菌的生长环境是需要在中性偏碱的地方，对于真菌来说，如果处于酸性的环境下，它的繁殖力会相对减弱。我们的身体在刚开始出汗的时候是属于酸性的，但是如果一直持续出汗的话，其环境就会变成中性。在这种情况下，如果我们没有及时清理干净汗液，这就正中真菌“下怀”了。

我们都知道，白醋是属于酸性的物质，在用白醋泡脚的时候会让我们的脚上的环境变成酸性，这样一来就会改变脚上的环境，真菌的繁殖就会受到一定的抑制，白醋泡脚治疗脚气的效果就是这样来的。

白醋洗脚有很多好处，既能治疗脚气，还可以改善脚部肌肤。但需要提醒的是，用醋泡脚针对的是那些脚气比较轻的患者，如果你的脚气已经非常严重了，用醋泡脚的效果是比较轻微的，所以建议脚气严重的患者寻找专业的医生进行治疗，早日摒除脚气带来的烦恼。

本文由桂林市第二人民医院中医科副主任医师熊继发进行科学性把关。