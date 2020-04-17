北京组织快递等人员有序进小区

随着国内疫情形势的好转和各行各业复工复产步伐的加快，社会公众对于快递、外卖等服务行业从业人员进小区的问题非常关注，4月16日，在北京市新冠肺炎防控工作发布会上，北京市委组织部部务委员徐颖介绍，北京市在3月中旬已经出台了有序放开快递、外卖等方面人员进小区的相关政策。例如，有序放开快递、外卖、鲜奶配送等人员进小区。在快递等相关企业严格落实防疫主体责任的前提下，由社区（村）为符合条件的人员办理小区出入证，做好登记备案，相关人员持出入证件、健康宝“绿码”且体温正常的，可允许其进入小区，实施“无接触”配送。

“我们的社区共有2950人、11栋居民楼。”北京市西城区广内街道西便门东里社区居委会主任潘瑞凤说，“疫情发生以来，为了居民的健康和安全，我们对社区进行了封闭式管理，出入口少了、要查证测温了、快递外卖不能配送到家了。前期，我们社区的快递是全部投放到小区西门外的货架上，每天少则300件，多则600余件，居民取快递时，问得最多的就是快递员什么时候才能进小区。”

据介绍，经居民协商同意后，该社区向负责辖区业务的快递公司通报了有关要求。目前，中通快递公司已通过了社区审核。潘瑞凤说，“我们给一名专门负责本地区业务的快递小哥办理了出入证，每天投递量约130件。快递进小区后，大大缩减了居民跑腿儿的距离，减少了居民出入小区的频率，有效缓解了大门外扎堆聚集的现象。其他快递公司看到中通快递能进小区了，也都在按照流程进行申请”。

苏宁物流品牌中心一位工作人员提到，有很多产品价值相对高昂的“3C产品”（即计算机类、通信类和消费类电子产品）因无法进入社区，会被堆放在社区门口的快递架上，缺乏小区管理和监控。“我们希望未来能够在防控疫情的同时加强这方面的监管，同时出台更多方便快递员等从业人群进社区的福利措施，从而真正打通社区服务的‘最后一公里’。”

同时，家政服务企业还分别对住家及非住家家政服务员制定出不同情形的安全要求。例如，对于住家型及长期服务同一客户的非住家型家政服务员，在做好登记备案并与雇主签订防控责任书后，可为其办理小区出入证；对于计时型家政服务员（小时工），在查验登记相关信息后，对持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

对于房屋中介人员，北京市规定，各住房租赁企业原则上可为每个小区上报一名符合疫情防控要求且已到社区报到的从业人员。对经市住建委审核通过的人员，社区（村）在做好登记备案、查看北京健康宝后，为其办理小区临时出入证。中介人员带客户看房时，入口值守人员要对客户进行信息登记，对于持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

针对设备安装、应急维修、搬家等方面人员，要求相关人员进入小区前，由业主向社区或物业提出申请，入口值守人员进行体温测量、信息登记、查验北京健康宝，对于持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。徐颖指出，如果是平房区房屋修缮或未入住人员的新建小区，可在管控到位的情况下允许装修人员进入；对于居民区内的个人装修事项，正在研究具体政策措施。（记者 陶凤 刘瀚琳）