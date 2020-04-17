“重启”考验各国科学抗疫与治理能力

新华社记者 韩梁

近来，欧美一些国家出现疫情趋稳、新增病例回落等积极信号。面对经济下行风险和社会民生压力，政府和民众期待早日“松绑”的心情迫切，希望尽快按下“重启键”。与此同时，很多国家确诊数据仍在持续增长，“重灾区”防疫压力空前。面对致命的新冠病毒，任何群体性防疫措施在关键环节的松劲，都可能导致前功尽弃。

如何在继续严防与适度松绑间抉择权衡、在维护公共卫生安全与维持经济社会发展间寻求平衡，“重启”正在考验各国的治理能力与智慧。

“重启”要把民众生命健康放在首位。一个负责任的政府，应该始终以民众生命健康福祉为执政之本。不论“封城”还是“解禁”，都应该遵循生命至上原则，而不是资本至上的“GDP主义”。“停摆”“禁足”当然会造成经济损失，但与生命相比，孰轻孰重不言自明。为了政治利益而刻意淡化疫情风险，过早按下“重启键”，就是舍本逐末，甚至可能导致疫情反扑，造成更加严重后果。对此，不少国家已有深刻认识。用英国外交大臣拉布的话说，尽管英国疫情数据展现“乐观迹象”，但峰值和拐点仍未到来，如果现在放松封锁，“病毒将会传播更快，导致更多人死亡”。

“重启”要尊重科学，靠事实说话。疫情“拐点”何时出现，取决于政府采取的防疫措施是否及时有效。“重启”何时实施，也要依据专业机构的建议和指标，而不是单纯的政治和经济考量。

世界卫生组织近日在修订版新冠防控建议中，给出了各国在解除疫情限制措施前应重点考虑的6项具体标准，涉及疫情传播、卫生系统能力、卫生设施风险、日常防御措施、输入性风险、社区参与度等多个环节。欧美多国专业机构也提出了不同疫情阶段对应的具体指标。这些基于实战和经验的量化指标，为各国“解禁”提供了科学决策依据和参照。

实际上，多数欧美国家政府和专业机构对“重启”依然持谨慎态度。意大利和法国近日相继宣布延长“封城”措施和“禁足令”，英国继续维持“社交距离”等防疫措施。美国新泽西州州长墨菲说，只有疫情被完全控制后，经济才有可能恢复，如果过早重启，相当于“火上浇油”。

“重启”要加强国际协调与协作，推出“组合拳”。全球化时代的全球战疫中，任何一国的决策和行动，都可能对周边国家乃至地区的整体疫情防控形势产生外溢效应。而面对中断的物流、短缺的物资、吃紧的能源供应、受冲击的企业、大量失业的民众，推动复工复产、恢复经济社会发展的种种举措，同样需要国际协作。这就需要各国加强沟通与协调，因地制宜，因时制宜，协同配合。

生命至上、尊重科学、团结协作，相信通过“重启”这场大考，各国能够进一步提升国家和社会治理本领，化危为机，迎来全球战疫的胜利曙光。