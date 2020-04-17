社区防控与服务精准化可创造多赢

4月13日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组会议提出，要适应常态化要求抓好社区防控，有序放开快递、家政、房屋中介、维修等四类人员进小区。16日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，公布了这四类人员进小区的管控细则。（相关报道见04版）

社区是疫情防控第一道防线，在此次抗疫中发挥了重要作用。疫情发生后，多地采取禁止快递等人员进社区的措施，以减少人员接触降低疫情风险。如今，随着疫情防控形势好转且进入常态化，该是有序放开四类人员进小区的时候了。

北京有序放开四类人员进入小区，方便了社区居民生活，有助于加快相关行业复工复产。小区为防控实行封闭管理以来，快递人员在小区外摆起“地摊”，居民只能自己前去取快件，需要维修或交易的房屋处于停滞状态……随着社区管控细则公布，居民生活与相关服务也会逐渐正常化。

但在疫情警报没有解除前，社区开放必须确保安全有序，按照一定的规则操作，才能创造多赢局面。就北京小区管控细则而言，针对每类服务人员制定了具体办法。例如快递人员既要办理小区出入证，又要持健康宝绿码且体温正常，还要实施无接触配送，在确保安全的前提下提供服务。

在此前社区管理以防控为主，这是疫情形势所决定的，如今社区进入防控与服务并举的新阶段，坚持防控是因为疫情没有解除，服务则顺应了社区居民和相关服务人员的需要。从便民利民、复工复产、防疫安全等角度来说，北京对社区实行全新的精准化管控措施，可以创造更扎实的多赢局面。

4月14日，民政部、国家卫生健康委联合印发《新冠肺炎疫情社区防控与服务工作精准化精细化指导方案》，要求各地因地因疫参照执行以实现多赢。北京社区管控细则与两部委《指导方案》原则精神相吻合，都是以精准化、精细化管控措施，让社区在做好防疫的同时实行有序开放。

落实社区管控细则需要各方积极配合。首先，社区（居委会）、物业公司对小区的防控要统一按管控细则操作。此前，在对四类人员的管理和服务方面，各社区、小区的做法和力度不尽相同，有的很严格，有的较宽松。今后，社区和小区管理者不能自定规则随意设障，而是要按照管控细则执行。

其次，相关企业及工作人员要按管控细则操作。比如说，细则规定快递人员“实施无接触配送”，快递企业既需要相应的设施设备投入，也需要用制度规范员工行为，并需进行相应的教育培训。对快件出现损坏、丢失、错送等情况，要有纠纷解决机制。

再次，社区居民应理解配合四类人员进小区。目前综合考虑学生正在上网课学习等多种因素，对个人房屋装修事项尚未放开，但已放开的维修事项中，有的可能产生较大的噪音，有的噪音可能接近于装修的噪音。如何尽量减少维修、房屋中介等服务对居民生活的影响，需要相关各方互相理解体谅，积极沟通才能化解矛盾避免冲突。

四类人员进小区，难免会出现这样那样的问题，北京社区管控细则提供了一个“标准”，各方都严格按照“标准”操作，就能找到妥当处理各种问题的办法，把不利影响降到最低，把四类人员进小区的价值发挥到最大。