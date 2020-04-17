钟南山院士：上游预防策略极为重要

“中国对抗新冠肺炎最成功的经验是上游的预防策略，这是最重要的。”4月16日，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山等国内医疗专家通过腾讯会议与欧洲、美国、非洲临床医生进行视频连线，首次分享中国从无症状感染者筛查、疑似诊断、确诊患者治疗、重症ICU方案到愈后检测的“新冠全路径”经验，会议面向全球万名医生直播。

我国正面临境外输入病例挑战

“戴口罩是有用的。有人认为戴口罩是防止你把疾病传染给其他人，但实际上在中国这个概念是相反的，戴口罩是预防别人传染给你。这可能是观念上的不同，但也是事实。”钟南山强调，大部分的病毒实际上不是游离在空气中，而是存在于飞沫中，通过咳嗽等方式传播。在西方，通过佩戴口罩也是能够自我防护的。

他指出，中国正面临境外输入病例引发本土传播的挑战。“中国的疫情基本得到控制，已没有更多人感染。目前增加的病例大部分是境外输入。我们要特别关注无症状感染者。”钟南山说，无症状感染者的潜伏期大部分是3到7天，最高的潜伏期可能是14天。潜伏期中，患者可能不出现症状，或者非常轻症。数据表现，大概50%的患者并不出现发烧，乏力、咳嗽反而是可能出现的首要症状。对感染者的密切接触者以及从疫情暴发社区回来的人，应该更加关注和防护，防止疫情更进一步传播。

钟南山透露，他的团队正在进行一个大数据的研究，并即将完成数据收集，此数据入组了一千多位住院的新冠肺炎患者资料，根据患者的情况，再重新总结新冠肺炎患者的临床表现，研究结果将很快发表。同时，团队还将在AI方面开展研究，建立新冠危重症患者的预测模型，以及基于CT进行肺结节的AI诊断等模型，都是未来的研究计划。

一定比例患者出现心脏或肾脏受累情况

钟南山说， 新冠肺炎患者除了典型呼吸系统疾病表现，也有发现一定比例的患者出现了心脏、脑部受累的临床表现。这些患者很可能已有基础性的疾病。在肾脏中也有看到患者肾小管受累的问题，比如肾小管坏死。有些研究团队发现25%—30%患者有肾脏受累情况。中枢神经系统受累的情况不是那么明显。

钟南山认为，CT在新冠肺炎诊断中是非常有必要的。“我了解到有的患者病毒监测呈阳性，但CT没有影像学的表现，那么能否利用CT在早期疾病或者肺部影像学不明显的阶段进行诊断，从而在早期阶段就识别出这些患者呢？”他说。

人的生命永远是第一位的

钟南山指出，中国对抗新冠肺炎最成功的经验是上游的预防策略，这是最重要的。一旦患者感染了，我们密切监视其密切接触者，并进行隔离，进一步减少感染人数。另外是保持社交距离，目前中国的患者已经很少了，但我们还在采取这个措施。我们还不能完全丢弃口罩。他说，希望欧洲也尽快进入一个平台期阶段，这样全球疫情很有可能出现一个下降趋势。

“我们能够看到近期欧洲多国疫情进入‘平台期’。”钟南山表示，“所有国家都会面临一个问题：选择经济发展还是停滞？但人的生命永远是第一位的，所以我们需要在此方面做最大的努力。让人们保持健康的生命，然后再考虑经济就是我们的战略。我相信欧洲的国家和领导人，也是非常清楚这一点的，这也是他们不断加强各种抗疫行动的原因。我相信大家一定能获得成功，希望在不久的将来我们能够看到疫情拐点。”（本报记者 叶 青）