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外交部再次回应

“病毒源头”应由科学家和医学专家研究

2020年04月17日07:51 来源：中国青年报

　　新冠肺炎疫情正在肆虐，关于“病毒源头”问题，包括中方在内的多国政府与科学家已反复强调，科学问题需要听取科学的专业意见，借此对他国采取污名化和歧视性的做法不利于全球抗疫。

　　然而，美国福克斯新闻4月15日援引多位消息人士的话报道称，美国政府怀疑新冠病毒是因为武汉病毒研究所安全措施松懈而意外泄露，美国总统特朗普同日表示，美国政府正就此进行调查。

　　就此，外交部发言人赵立坚16日在例行记者会上重申了中方主张。赵立坚在回应外媒记者提问时表示，关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的，我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家研究。

　　“世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的，世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。”赵立坚强调，流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合理应对才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。（中青报·中青网见习记者 马子倩）

(责编：许晓华、李轶群)


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