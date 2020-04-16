全国工商联:助力民营企业"库中有原料、厂中有工人、手中有订单、产品有销路"

人民网北京4月16日电（许心怡）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，全国工商联经济部部长林泽炎表示，为了增强企业政策的获得感，特别是疫情期间做好统筹推进企业疫情防控和复工复产，全国工商联推动政策落实，主要做了三个方面的工作。

林泽炎介绍，一是千方百计提高政策的知晓率。全国工商联通过各商会、协会和全国各省区市工商联对所有的，包括中央各部委以及地方的政策进行了梳理，梳理了国家部委涉及到民营企业的政策大概40多份，类别包括财税、融资，如减免税收，用人、社保等政策，把这些政策进行分类和索引，真正让企业知晓。

二是千方百计动员所有工商联系统，包括商会组织的工作人员去协助企业政策落实。例如，在浙江，动员省市县三级工商联所有干部，走访一万家企业。在上海，工商联领导带队，至少要每人每个月走访30家企业。确确实实帮助企业知晓政策、落实政策。

三是政策的落实不能仅仅是要知晓，更重要的推动政策落实。特别是政策落实过程中，存在什么问题，怎样使政策更加优化，工商联也要加强调查研究，真正发现政策落实过程中的问题，及时的建言献策，真正推动政策不断优化。

林泽炎表示，这些工作的目的就是为了推动民营企业在疫情期间做到库中有原料、厂中有工人、手中有订单、产品有销路，达到“四有”，真正使他们的复工复产效果明显，并且能够稳产。