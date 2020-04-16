工信部：促进服务体系“三化”发展 为中小企业提供精准服务

人民网北京4月16日电 （许晓华）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，工业和信息化部中小企业局副局长秦志辉表示，在疫情防控过程中，为中小企业复工复产提供服务，服务体系发挥了重要作用，主要有三个方面。

一是通渠道，帮助企业打通技术和融资等堵点。国家、省级中小企业公共服务示范平台以及工信部推动的全国中小企业公共服务平台网络聚集了10万多家服务机构，为中小企业精准提供技术、融资等方面的服务。比如福建开展了“复工复产暖心行动”，为企业提供远程办公通道、专属金融产品、一站式法律咨询等方面的服务。

二是解难题，助力产业链协同复工复产。国家和省级小型微型企业创业创新示范基地和双创特色载体发挥“龙头+孵化”的作用，带动产业链上下游协同复工复产，助力产业链补链、固链、强链。比如浙江省开通了复工复产企业供求对接平台，需求解决率达到89.3%。

第三，赋动能，用数字化网络化智能化为中小企业赋能。推动解决中小企业复工复产过程中遇到的一些困难和问题。比如湖南省举办了中小企业复工复产云上服务资源对接会，征集发布了59项云平台服务、72个云服务产品，1~3月有1.8万家中小企业上云。

“下一步，工信部将通过促进服务体系‘三化’发展，提升服务体系助力复工复产的支撑能力。”秦志辉说，一是服务内容精准化。不能大而化之，要更有针对性。主要是推动全国中小企业服务联盟广泛集聚资源，精准对接需求，打造更多服务精品。二是服务方式多元化。服务机构要与时俱进，推动创新服务方式，实现线上线下相结合，提供多样化“服务包”。三是规范化发展。服务机构类型很多、性质不一，评价迥异，在服务体系建设方面，要推动服务行为规范化。