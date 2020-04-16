全国工商联：超一半餐饮企业复工 向线上平台创新转型

人民网北京4月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，全国工商联经济部部长林泽炎表示，根据调查，目前餐饮企业复工复产复业的情况在50%以上。疫情得到控制以后，很多餐饮企业慢慢复业了，复业比例在慢慢提高。

林泽炎介绍，餐饮企业主要是靠人聚集，特别是堂食，靠人集聚才可能真正的把餐饮做起来。但由于疫情，堂食不能推行的情况下餐饮企业也在转型做线上销售。一些餐饮业的平台也和全国各地的餐饮企业建立一些联系，减免佣金，提供补贴，包括金融服务也在助推复业。

林泽炎称，目前全国排在前十的餐饮业复工较好的，如青海、宁夏，主要是政府支持和线上平台创新有关。另外，与疫情控制也有很大关系。

林泽炎表示，我们最近收到餐饮业协会、商会的来信，既有希望平台减佣金的，也有反映餐饮业涨价的问题。全国工商联在努力通过商协会宣传政策，发出一些倡议，并和全国工商联系统配合当地执法部门对不法的、以次充好的、扰乱市场经济秩序的给予严惩，并宣传那些做得好的餐饮业企业，让消费者得到一个满意的消费，更好地推动餐饮业的复业复工，营造一个让大家安心消费的环境。