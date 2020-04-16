全国工商联:大型企业发挥"头雁"效应 带动产业链上下游企业复工复产

人民网北京4月16日电（许心怡）16日，国务院联防联控机制就民营企业、中小企业有序推进复工复产情况举行发布会。会上，全国工商联经济部部长林泽炎表示，民营企业复工复产的情况是大企业全部复工、中企业基本复工、小微企业大部分复工，特别是大型企业发挥了“头雁”效应，带动产业链上下游企业复工复产。不同规模、不同地区、不同行业的企业复工复产还存在一些结构性的差异。

林泽炎介绍，根据全国工商联4月上旬提交的调研报告显示，91.39%的民营企业已复工、49.99%的企业产能利用率超过50%，24.86%的产能利用率达到80%以上，全行业、全产业链同步恢复迹象十分明显。其中第三产业企业复工率达到89.97%，较3月下旬上升了8.21个百分点，大型企业复工复产达到了基本恢复正常，57.84%已复工大型企业产能利用率在80%以上。

林泽炎表示，头部企业对上下游带动效应强，有力促进了整体产业链的复工。小微企业的复工复产提速，复工率达到了86%，较3月下旬有大幅的提升。