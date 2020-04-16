探访牡丹江医学院附属红旗医院：已收治重症、危重症患者28例 均为境外输入

人民网牡丹江4月16日电（韩婷澎、汪晓涛、张艺开）截至4月15日，牡丹江医学院附属红旗医院省级新冠肺炎重症集中救治区域中心共收治新冠肺炎重症、危重症患者28例，均为境外输入病例，其中由绥芬河直接转入5例、由牡丹江市康安医院转诊23例。已收治的28例患者中危重症5例、重症23例。

连日来，牡丹江医学院附属红旗医院迅速投入实战状态，目前共有132名医护人员进入重症救治病区开展救治工作，其中包括医生20人、呼吸治疗师2人、医学技术6人、护理人员104人。

4月14日，哈尔滨医科大学抽调四所附属医院医护骨干力量组成支援医疗队伍，奔赴牡丹江医学院附属红旗医院省级重症集中救治区域中心参加新冠肺炎患者的救治工作。此前，哈医大一院院长于凯江、重症医学科副主任费东生、哈医大医院群力分院医务科主任潘宇已陆续到达红旗医院开展相关工作。

本组图片由牡丹江医学院附属红旗医院提供