坚决堵住所有可能的漏洞

从应急之举到常态化防控，意味着相关举措要进一步因情施策、优化提升，更加精准、完备、闭环，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。

防漏洞，前提是充分发现漏洞。统观两个多月来的战疫历程，从落实四方责任，到严格进京管理，从强化社区联防联控，到闭环管理境外输入，本市防控举措始终处于动态完善之中。事实上，也正是由于我们不断在实战中捕捉漏洞并及时完善，防控网络才得以持续织密。严防死守，不仅让我们在短时间内扭转了疫情蔓延的势头，并在巨大的境外输入压力下，实现了疫情传播的基本阻断。着眼疫情防控常态化特点，继续完善防控举措，实现精准防治，就要继续在查缺补漏上下功夫。

针尖大的窟窿能透过斗大的风。随着疫情发展变化，复工复产提速，人员流动加大，生产生活逐渐步入常态，很多防控漏洞可能会逐步暴露出来。比如公共交通人流密度加大，踏青游园出现人员聚集，堂食恢复亲朋聚餐增多，等等，都需要给予足够的关注。特别是当下，境外输入风险压力持续增大，无症状感染者不确定性仍在增加，复课、返校高峰即将到来，这些都是疫情防控常态化过程中需要面对的新情况、新问题。面对这场席卷全球的大疫情，必须以极端认真的正确态度、实事求是的科学精神，根据现实情况尽可能地出台达至精准防控效果的政策并落实到位，才能将风险降到最低。

尽责尽责再尽责，认真认真再认真，这样的防控态度再怎么强调都不为过。就目前来看，要严格落实入境人员“两个全覆盖”要求，所有集中或居家医学观察的人员都必须进行核酸检测。社区管理没有病例不等于没有疫情，防控工作决不能有丝毫松懈，要完善社区防控常态化机制，加强基层公共卫生应急能力建设，严防疫情反弹。各大交通枢纽，特别是机场、火车站、高速公路检查站，依然是疫情防控的前沿阵地和重中之重，楼宇、园区、工地等聚集性场所也必须专人盯防，压实责任，确保不出一丝纰漏。与此同时，还要及时对风险点进行排查，根据政策措施效果不断完善和补充相关政策，对容易忽视的死角加大清查力度，该暂停的暂停、该疏导的疏导、该强化消毒的强化消毒、该打补丁的打好补丁。只有把各种困难和风险估计得严重一些，把问题缺漏发现得更早一些，把解决措施准备得更充分一些，才能切实守护好人民安全健康。

不虑于微，始成大患。疫情防控是全方位的工作，在防控常态化的大背景下，涉及的环节和领域只会越来越多、越来越细，对工作的要求也只会越来越高、越来越严。不厌其细，织紧、织密、织牢防控的天罗地网，抗疫的最终胜利就能更早到来。