最后离汉援鄂国家医疗队凯旋抵京

四月十五日，最后一支支援武汉的国家医疗队——北京协和医院医疗队队员抵达北京首都国际机场。新华社记者 张玉薇摄

本报记者 贾晓宏

京兵强将，胜利凯旋！

昨天下午3时，北京首都国际机场，“水门”再度架起。经过80天的鏖战，北京协和医院国家援鄂抗疫医疗队平安回家。这是最后离开武汉的国家医疗队。

昨天清晨，北京协和医院医疗队武汉驻地，周边小区的居民在阳台上挂起鲜艳的五星红旗，为医疗队送行。前往机场的路上，热心市民举着感谢牌一路跟随，牌上写着：“感谢首都，因为有你，武汉不怕。”机场里，工作人员唱起“感谢有你”的歌曲，向这些曾经为武汉拼过命的医务人员“比心”……

北京协和医院医疗队的医护人员眼圈红了，80天鏖战的日日夜夜，重现眼前。

今年1月26日，北京协和医院派出首批21名医务人员加入国家援鄂抗疫医疗队驰援武汉。此后，北京协和医院又三度增援，累计共派出186名队员。这是一支涉及17个专业、阵容强大的多学科团队，抵达武汉后，协和医疗队主要负责武汉同济医院中法新城院区重症病房工作。整建制接管重症病房后，共收治新冠肺炎危重症患者109人，其中75人使用了有创呼吸机，6人进行了ECMO（体外膜肺氧合，俗称“人工肺”）治疗。

在抗击疫情的最前线，医疗队队员们同时间赛跑，与病魔较量，从死神手中抢回了一条条生命。治病暖心，待患如亲。在隔离病房里，患者睁眼时，唯一能看见的人就是医生和护士。家属不能陪护，医疗队员们就当起患者的亲人，照料患者的生活，抚慰患者的心理，振奋患者的勇气，帮助患者树立信心，战胜病魔……

为了方便与患者交流，细心的医护人员特意准备了一个小写字板，放在病房里。有一天，写字板上有一行歪歪扭扭的字：“工作中的你们都好美丽！”这是一位患者写下的。原来，医护人员在繁忙的工作之余，每天都不忘帮这位患者与家人视频。

每一个生命都值得尊重，每一个生的希望都绝不放弃。北京协和医院重症医学科副主任周翔说，在ICU医生的字典里，没有“放弃”两个字，“ICU是生命中的最后一扇门，在这扇门里，我们是在绝望中寻找希望。”当一批又一批白衣战士撤离武汉踏上归途时，协和医疗队依然留守武汉，全力救治重症患者。4月12日15时38分，最后一名患者从协和医疗队负责的病房转出，运行了69天的重症病房正式关闭。协和医疗队作为最后撤离武汉的一支国家医疗队，坚持战斗到了最后一刻。

80天，医疗队员送走了冬雪，迎来了春花。告别这座英雄的城市时，他们依依不舍，“明年，我会再来看看武汉！”“这里已经成了我的第二故乡，我爱上了为之奋斗过的这片土地”……

协和医疗队的队员并没有全部撤离。仍有6名专家留守武汉，他们将加入国家专家督导组20人团队，继续战斗，与当地医务人员一起攻坚最后的“重症堡垒”，全力救治重症患者！