中外学者携手研究发现：早期多动症症状引发后期睡眠问题

复旦大学类脑智能科学与技术研究院院长冯建峰教授、罗强副研究员团队，与英国剑桥大学、加拿大渥太华大学合作，在多动症与睡眠障碍共病研究中取得重要进展。

据冯建峰教授介绍，该研究的发现或有助于研发设计新的早期多动症治疗方案，以减轻患者的ADHD症状和睡眠问题。

国际研究团队发现早期多动症症状引发后期睡眠问题的脑影像学证据，并提示相关分子生物学过程。“ADHD患者存在睡眠问题，往往会影响患者及其家庭的生活质量，并且对儿童的学业表现产生负面影响。”英国皇家医学科学学会会士、复旦大学特聘教授、剑桥大学荣誉博士、精神医学系芭芭拉·萨哈金教授表示。

这一研究成果在线发表于《生物精神病学》(Biological Psychiatry)杂志。据悉，该项研究利用加拿大魁北克QLSCD出生队列和美国学龄儿童脑发育ABCD队列，通过因果推断统计模型，发现了早期越严重的多动症症状引发后期越多的睡眠问题。研究团队开展了脑结构影像学研究，发现了与多动症症状和睡眠问题共同相关的若干关键脑区，主要集中在注意力网络和觉醒系统。

研究团队还通过基因转录组学分析，找到了早期多动症症状引发后期睡眠问题的脑影像学证据。(记者 陈静)