随着年龄的增长，保持情绪稳定显得越来越重要，但做起来却并不容易。如何成为一个情绪稳定的人？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对3006名受访者进行的一项调查显示，受访者觉得在公共场所（56.7%）、工作场合（53.5%）、孩子面前（52.8%）和长辈面前（46.1%）最需要控制情绪。76.6%的受访者觉得做个情绪稳定的人难，69.3%受访者建议情绪化的人学会理性思考。

情绪不好时，65.5%受访者会先让自己冷静下来

在深圳工作的肖霞（化名）从事金融行业，她坦言自己是个“暴脾气”的人，工作中也经常因为自己的脾气得罪人，“这是很不利于工作开展的，我最近在试着用更好的方式处理情绪”。

北京某互联网公司员工余笺（化名）觉得，保持情绪稳定在与人交往时显得尤其重要。一个经常发脾气的人会让人觉得难以相处。“我一个同学的妈妈脾气很大，遇到事情不好好沟通，经常发脾气，在这种家庭氛围中，我同学说她感觉压力很大，做什么事都担心妈妈会生气”。

调查显示，97.2%的受访者觉得在与人相处时，保持情绪稳定是重要的。

余笺认为，情绪不稳定体现为容易焦虑，遇到掌控能力之外或计划之外的事情，就容易发火，导致周围的人也跟着紧张。

情绪不好时，该怎么做？65.5%的受访者会先让自己冷静下来，45.9%的受访者会做喜欢的事情来缓解情绪，37.8%的受访者选择等待坏情绪自己消失，34.4%的受访者会做其他事来转移注意力，32.6%的受访者会去找家人、朋友倾诉，27.5%的受访者会立马处理掉导致自己情绪不好的事情。

肖霞认为，出现情绪问题时，对自己进行积极的心理暗示其实很有效。“每当情绪快要爆发时，我就不断暗示自己，不要暴躁，发火解决不了问题”。

余笺说，成年人应该懂得过滤掉无益的情绪，筛选掉无用的事。“生活中会遇到很多不顺心的事情，如果不能控制好情绪，经常花费时间处理自己的情绪，是很浪费生命的”。

调查中，受访者觉得在公共场所（56.7%）、工作场合（53.5%）、孩子面前（52.8%）和长辈面前（46.1%）最需要控制情绪。其他情况还有：在伴侣面前（28.9%），与陌生人发生冲突时（28.2%），在朋友面前（27.6%）。

76.6%受访者觉得做个情绪稳定的人难

“以前，我经常会为一件小事生气，一整天都没办法学习或工作。我自己也很讨厌这种状态，可就是心里边过不去，很羡慕那些心宽的人。”余笺说。

调查中，76.6%的受访者觉得做个情绪稳定的人难，其中14.1%的人觉得非常难。

余笺回忆说，大学时，他曾经和同学们一起去春游，排队上公交车的时候，一个同学被后边着急上车的人推了一把，还被对方辱骂，随后两人发生了口角。“如果是我遇到这样的情况，即使不打道回府，也会一整天郁郁寡欢，绝对没有春游的心情了。但是我同学上了公交车后，过了一小会儿就恢复平静了，后来还和我们有说有笑”。

余笺觉得，同学能处理好自己的情绪，不折磨自己，也不扫大家的兴，很值得学习。

如何成为一个情绪稳定的人？69.3%受访者建议情绪化的人学会理性思考；65.3%的受访者认为要保持积极心态，看到事情好的一面；56.3%的受访者认为可以进行积极的自我暗示。受访者的其他建议还有：做一个有条理、有规划的人（46.0%），不要给自己太大压力（44.6%），过滤掉生活中无意义的事（37.3%），直面问题（28.1%）等。

余笺在学着做一个情绪稳定的人：“有不开心的事情就先自己分析，是否可以不去计较，或者换个角度能不能理解，实在过不去，就找时间和当事人坐下来聊聊，敞开心扉，解决矛盾。但是在这期间，不要被情绪主导做出不理性的行为。”

“最近我开始玩积木，沉浸其中的时候，会忘掉很多烦恼。拼一部分积木，再去处理让自己烦恼的事，会好很多。”肖霞感觉，一个人很生气的时候，尽量不要立即回复别人，可以先做其他事情缓解情绪，恢复理性。

“谁都不是绝对理性的，谁都会有情绪，所以学会宣泄情绪也很重要。”余笺认为，写日记、写微博，都是很好的宣泄方式，“我们没有必要把不良情绪带给周围无辜的人”。

肖霞觉得，一些人情绪不稳定，经常发火，可能是因为没有计划，生活一团乱，事情一多，就烦躁不已。“平时坚持锻炼，规律作息，让生活有条理，对于稳定个人情绪有很大帮助”。

受访者中，00后占12.7%，90后占34.2%，80后占38.4%，70后占11.1%，60后占3.1%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报