全球新冠肺炎确诊病例超200万

美国约翰斯·霍普金斯大学15日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间15日10时（北京时间15日22时），全球新冠确诊病例达2000984例，死亡病例为128071例。数据还显示，美国确诊病例升至609696例，是目前确诊病例最多的国家，其死亡病例为26059例。西班牙确诊病例达177633例，死亡病例为18579例。意大利确诊病例达162488例, 死亡病例为21067例。

世卫组织发言人玛格丽特·哈里斯14日表示，就单个国家而言，目前美国疫情是全球最严重的，欧洲则好坏参半。她说，全球90%的新增病例来自美国和欧洲，世卫组织认为，新冠疫情尚未到达顶峰。

不过美欧疫情也出现了部分好转迹象，多国放松限制措施。美国东西海岸多个州的州长近日表示，将自行决定何时解除防疫限制措施，并重启经济活动，但解除限制的前提是专家和数据表明这样做足够安全。这些州包括东海岸的康涅狄格州、特拉华州、马萨诸塞州、新泽西州、纽约州、罗德岛州、宾夕法尼亚州，西海岸的加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州。但特朗普13日在社交媒体上表示，将由他，而不是各州州长，来决定何时取消禁足令，“总统才有权决定”。

意大利14日累计确诊病例增至162488例，确诊病例单日增加2972例，是一个月以来的最低增幅。当天起，部分商店获准恢复营业，但必须遵守有关安全社交距离的规定，每天消毒至少两次，顾客需戴口罩和手套。

澳大利亚卫生部称，目前全国病例每日增长率已下降到约为1%，但判断这种趋势是否会持续还为时过早。澳总理莫里森也表示，放松防疫措施的问题是“许多个星期后”才能考虑的。此外，包括新西兰、印度、尼泊尔、格鲁吉亚等在内的多国，都将延长国家紧急状态或全国“封锁”措施。（北京商报综合报道）