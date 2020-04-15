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中国疾控中心：大城市公共交通应合理组织运力错峰出行 乘车人要全程做好防护

2020年04月15日16:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月15日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员张流波强调，对于大城市公共交通工具的疫情防控措施，应注意两方面。

首先是有条件的地方仍要推进居家办公、错峰出行的措施。其次，公交车、地铁等交通工具空间较小、人口密度较大，通风也不好，仍是疫情防控重点。所以，交通部门要根据客流情况合理组织运力，尽量使乘客能够分散或者隔位入座。要减少聚集，加强通风换气，做好车内的清洁消毒工作，加强工作人员和乘客的健康监测，做好防控知识的宣传。同时，要制定相关应急预案。当出现新冠肺炎疫情时，及时按照有关规定处理。

张流波还提醒乘车人应做好自我防护：确保全程戴口罩；做好手卫生，尤其是下车后更要注意；尽量采用无接触付费方式，减少多频接触表面机会；尽量和其他人员保持比较远距离。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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