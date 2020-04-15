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国家卫健委回复人民网：对重点城市重点入境口岸加大排查力度 防范境外疫情输入

2020年04月15日16:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月15日电 （记者崔元苑 李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在回应人民网记者提问时表示，针对境外疫情输入重点地区，加大排查力度，加强全流程闭环管理和人员的健康服务管理，抓实抓细防范境外的输入疫情的有关工作。

贺青华说，北京、上海是我国重要入境口岸，也是我国防范境外疫情输入重点地区，按属地化管理原则，北京、上海等地前期也出台了相关针对境外输入疫情防控的一系列措施，从口岸检疫、入境人员分流管理等方面不断加大防控力度。

贺青华表示，为缓解北京空港口岸持续增大的疫情输入压力，也为提升国际航班进京旅客安全健康的保障能力，依据《国境卫生检疫法》，在经国务院批准后，民航、外交、卫生等五个部门联合发布公告，调整所有目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境，缓解北京输入的压力。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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