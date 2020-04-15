国家卫健委：学校防范疫情要严格落实“四方责任” 建立协作机制

人民网北京4月15日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，随着疫情逐渐向好，各地复工复产和复学都逐渐列入到议事日程。作为一个人群聚集的场所，学校在复学后要特别关注防范可能的输入疫情带来的风险。应当在确保疫情得到有效控制，学校具备相应防控条件后，错时错峰开学，严格落实属地、部门、学校单位和个人家庭“四方责任”。

贺青华提出，做好疫情防控风险评估，落实防护措施，制定好防控方案，做好应急预案，开展必要的应急演练，主要三方面。

一是要建立学校、卫生、教育和医疗机构、疾控机构点对点、人对人的协作机制。一旦发生情况要知道该找谁、该怎么做，确保学校疫情防控各方面的业务指导、巡查、培训做到全覆盖。

二是要落实防控措施的要求，强化学校环境卫生、消毒，保障学生食堂就餐各项防控措施落实到位。

三是加强健康监测。学生和教职员工都要加强因病缺课、缺勤管理，要了解清楚缺勤、缺课的具体原因。在将工作做细的同时，开展健康教育，让师生养成良好卫生习惯，个人做到勤洗手，教室做到常通风，把各项措施做细做实，才能有效防范学校开学后可能发生的聚集性疫情。