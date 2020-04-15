国家卫健委：1月20日以来湖北除武汉外地区首次无现有确诊和疑似病例

人民网北京4月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就做好重点场所重点单位重点人群疫情防控工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月14日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例46例，其中36例为境外输入病例，分别为黑龙江14例，山西13例，上海4例，吉林2例，北京、天津、浙江各1例；10例为本土病例，分别为黑龙江8例，广东2例；新增死亡病例1例，为湖北病例；新增疑似病例11例，其中10例为境外输入疑似病例，分别为黑龙江5例，上海4例，辽宁1例，1例为辽宁本土疑似病例。

当日新增治愈出院病例78例，解除医学观察的密切接触者1058人，重症病例减少3例。

境外输入情况：现有确诊病例904例，其中重症病例45例；现有疑似病例72例。累计确诊病例1500例，累计治愈出院病例596例，无死亡病例。

截至4月14日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1137例，其中重症病例113例；累计治愈出院病例77816例，累计死亡病例3342例，累计报告确诊病例82295例，现有疑似病例73例。累计追踪到密切接触者721295人，尚在医学观察的密切接触者8309人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例。新增治愈出院病例39例，现有确诊病例179例，其中重症病例57例，均为武汉病例。新增死亡病例1例。累计治愈出院病例64402例，其中武汉47250例；累计死亡病例3222例，其中武汉2579例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者57例，其中境外输入3例；当日转为确诊病例7例，其中境外输入5例；当日解除医学观察32例，其中来自境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者1023例，其中境外输入228例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1450例。其中，香港特别行政区1012例，澳门特别行政区45例，台湾地区393例。

米锋表示，14日，湖北除武汉以外地区自1月20日以来，首次无现有确诊和疑似病例，武汉现有确诊病例降至200例以下。全国本土新增10例确诊病例和54例无症状感染者，为两周以来最高，要守好社区、发热门诊、流行病学调查3道防线，继续推进公共场所科学精准防控，堵住可能导致疫情反弹的漏洞。

“另外，截至4月14日，全国累计报告无症状感染者6764例，其中境外输入588例；累计转归为确诊病例1297例，其中境外输入251例；累计解除医学观察4444例，其中来自境外输入109例；尚在医学观察的无症状感染者1023例，其中境外输入228例。”米锋说。