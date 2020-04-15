两款中成药正式获批治疗新冠肺炎

昨天，天津红日药业股份有限公司和石家庄以岭药业股份有限公司在深交所发布公告，已收到国家药监局下发的《药品补充申请批件》，中成药血必净注射液、连花清瘟正式确定可用于治疗新冠肺炎。

天津红日药业生产的血必净注射液被批准可用于新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/和多脏器功能衰竭，用法与用量为一天2次。而以岭药业生产的连花清瘟胶囊（颗粒）则被批准可用于新冠病毒性肺炎轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力，疗程为7至10天。

记者注意到，在新冠肺炎疫情暴发后，以红花、赤芍、川芎、丹参、当归等为主要原料的血必净注射液已被列入工信部疫情防控物资目录。此前在国内疫情防控过程中，血必净和连花清瘟在国家卫健委与国家中医药局发布的新冠肺炎诊疗方案中，均是获得推荐频次较多的中成药。

今年3月在天津市“新型冠状病毒感染应急防治”科技重大专项中，红日药业承担的“血必净注射液治疗新型冠状病毒感染的肺炎疗效前瞻性队列研究”项目获批立项。该项目由钟南山院士担任研究负责人，将评价血必净注射液对新冠肺炎的治疗效果，为临床治疗探索新方法，也为救治新冠病毒患者开发新路径。

连花清瘟治疗新冠肺炎的疗效也得到了基础实验及临床研究的证实。钟南山院士团队最近在国际期刊《药理学研究》发表了《连花清瘟对新型冠状病毒具有抗病毒、抗炎作用》的论文，这是中成药有效抗新型冠状病毒的首篇基础性研究文章。

伴随着全球战“疫”进程，血必净和连花清瘟能否作为领头羊为中药“出海”创造历史机遇备受关注。

国家药监局药品注册司副司长杨胜介绍，国家药监局正在争分夺秒开展中医药的应急审批，积极支持中成药和医疗机构中药制剂在中医理论的指导下用于新冠肺炎的治疗。（记者 赵鹏）