为什么春天容易“上火”

清明已过，春光正好。春季，万物复苏，但因气候多变，疾病易发，因此有说法称春天为“百草回芽，百病发作”的季节。春困、口鼻干燥、便秘等症状，在民间被称作上火。从中医角度来看，无论是真上火还是假上火，是实火还是虚火，都可归为春燥的表现。今天，我们来解答一些大家关心的问题，纠正日常生活中存在的认识误区。

湿热体质是不是上火体质

春天到了，一些人不同程度地出现了口鼻干燥、牙龈肿痛、咽喉干痒、便秘等上火症状。为什么春天容易上火呢？

“上火”为民间俗语，又称“热气”，属于中医热证范畴。中医学认为，春天万物复苏，阳气上升，容易扰动人体肝、胆、胃肠蓄积的内热。而且，春天气候干燥，天气变化无常，人体对气候适应较差时，体内新陈代谢就较难保持平衡和稳定，春燥上火就是人体阴阳失衡后出现的内热症状。

上火不是大事，但反映了身体的不适，需要给予适当关注。因为相比于南方，北方的春季早晚温差较大，乍暖还寒，多风干燥，这种气候易影响呼吸道黏膜的防御功能，让细菌、病毒有可乘之机，易诱发上呼吸道不适，或导致各种呼吸系统疾病和传染病的发生和传播。另外，春寒还可能诱发或加重呼吸系统疾病及心脑血管疾病。

那么，上火和体质有关吗？

中医学一向重视体质与发病的内在联系，认为体质的不同，不仅影响发病与否，还影响致病因素作用于人体后疾病的性质与转归。例如，民间常说的瘦人多火、胖人多痰，就是对一些体质人群身体状况的简单认识。不同的人由于自身体质的差异，决定了对某些疾病的易患倾向。但这种易患倾向不一定都表现出临床症状，只有在机体受到外界致病因子的侵袭时，才可能表现出来。

民间一直有种说法：湿热体质属于“上火”体质。这个说法对吗？中医认为，不同个体对外界因素刺激的反应性，以及对疾病抵抗力和耐受性的表现，反映了体质的状况。其实，湿热体质是一种亚健康状态，属于病理体质。它以胸满痞闷、身重体倦、身热缠绵、小便短赤、苔黄腻、脉濡数等临床表现为主，患病后以缠绵难愈为特点。疾病所表现的证，主要取决于个体体质的特征，湿热证反映了湿热体质的特征，其临床症状可以有热证的表现，但同时具有湿邪的特点。我们认为，不能把湿热体质简单理解为“上火”体质。

无名火与肝火过旺有关吗

很多人都听说过这样一句话：春季宜养肝。中国传统医学认为，春天是万物复苏、植物生长的好时机，春季属木，木遇春而旺。人体五脏中，肝属木，在春季时功能较其他季节更活跃。明代医学家张景岳说的“春应肝而养生”就是“肝应春天，春季养生以养肝为先”的意思。

但春季往往容易肝火过旺，表现在有些人身上就是爱发无名火。如何判断肝火过旺？肝火过旺亦称肝火亢盛或阳亢，可表现为口苦、易起急、易怒、头晕目眩、胁肋灼痛、口苦目赤、小便短赤、大便燥结、夜寐不安或多梦，甚至出现耳聋耳鸣、舌红苔黄。肝火犯肺为木火刑金，可出现咳嗽，肝火犯胃，可出现胃痛等。

肝火多由外界因素刺激，往往因自身精神压力过大，内心长期处于焦虑、失衡状态而引起。所以，降肝火特别要重视生活起居的规律、保证充足的睡眠以养肝，同时，在日常生活中要注意调整情志、缓解焦躁情绪、保持心情舒畅，可在医生指导下用滋阴养肝、清热泻肝、平肝潜阳等方法。

除了肝火以外，我们还常听到胃火、肺火，它们分别指什么呢？

肺火中，肺实热证可见发热、口渴、咳痰色黄或痰中带有血丝、咽喉肿痛、大便秘结、尿黄、口舌生疮、舌红苔黄、脉数等表现；肺阴虚证则可伴见咽干不适、夜间口干明显、痰少而黏、五心烦热、盗汗、舌红少苔、脉细数等肺阴不足的表现。

一说到咳嗽，很多人都会想到用梨煮水喝，或把梨与川贝粉一起蒸着吃。那么，肺火引发的咳嗽吃梨管用吗？川贝性凉，味苦，有化痰止咳、清热散结的作用，与梨同用时适合痰少咽燥及咳痰黄稠的咳嗽。但寒咳（痰白稀薄）的人吃了川贝煮梨水，不仅咳嗽不能好转，还可能出现咳嗽加剧、痰液增多等情况。

胃火中，实火为胃火炽盛，表现为烦热、口渴、牙龈肿痛、口臭、嘈杂易饥、上腹不适、胃部灼热，大便干燥、面赤等；虚火表现为饮食量少、便秘、腹胀、舌红等。要注意暴饮暴食、过度摄入辛辣油腻或生猛海鲜等食物、饮食不规律等不良饮食习惯，都容易导致胃火。

吃降火药得先分清“虚”“实”

说到上火，就会想到如何下火。不少人感觉自己上火了，习惯自己去买些有清热降火功效的药物来服用。这样的做法可行吗？可行不可行，首先建立在分清这把“火”是实火还是虚火的基础上。

如何区分实火和虚火呢？

实火多由外感邪气（风、寒、暑、湿、燥、火等）内侵，导致脏腑功能活动失调引起。这是阳热亢盛的实热证，以肝胆、胃肠实火多见，具体可表现为高热、头痛、面红、目赤、口唇干裂、口苦、口舌糜烂、咽喉肿痛，或牙龈和鼻出血、耳鸣耳聋、身热烦躁、尿少、便秘、舌红苔黄、脉实滑数等。

虚火因内伤劳损所致，久病耗损精气，劳伤过度，导致五脏失调。虚弱致内热，内热产生虚火，虚火分阴虚火旺和气虚火旺两种证型。阴虚火旺表现为潮热、盗汗、形体消瘦、口燥咽干、五心烦热、舌红少苔、脉细数；气虚火旺表现为全身燥热、畏寒怕风、喜热怕冷、短气乏力、小便清长、大便稀溏、舌淡苔薄、脉大无力。

分清实火和虚火，需要对照上述症状，对于中医知识不了解的患者，建议到专科医院由中医辨证诊断，并开具对症的处方。我们不建议患者自行购药服用，因为清热降火药针对的是实火，而不是虚火，而且对于不同体质的人效果也有差别，不能一概而论。

中医认为“实则泻之”，实火上炎者，可采用清热泻火、凉血解毒的原则和方法，所涉及的常用中药材为金银花、金莲花、菊花、玫瑰花、葛根、蒲公英、苦丁、麦冬、女贞子、生地黄、丹皮等。此外，还要注意修养身心保持精神愉快，规律饮食起居，适度体育锻炼。如果是虚火，阴虚火旺者治疗时以生津养血、滋阴降火为治疗原则；气虚火旺者应以补中益气、甘温除热为治疗原则。

为什么不建议大家自行服用清热降火药呢？举例来说，大家熟知的六味地黄系列是典型的滋补肝肾、滋阴降火方剂，但对于阳虚及湿邪偏重的人群则有损伤阳气和“碍湿”之嫌。而清实火的牛黄上清、清火、解毒丸系列方药，其药性偏寒凉，不宜常服、久服，恐伤脾胃。部分药物中还含有雄黄等成分，滥用可能导致肾功能受损。

另外，春天容易上火的人，虽然可以适当吃些味苦的食物以降燥、除湿，如苦菊、苦瓜等，但不宜久用，防止苦寒伤脾胃。绿豆汤、菊花茶、金银花泡水等下火方法，也不适合脾胃虚寒之人，可遵医嘱配伍后应用。

总之，中医学认为，春季是推陈出新，生命萌发的时节，人们应该早睡早起，休养身心，使精神愉悦。如果违逆了春生之气，便会损伤身体，使提供给夏长之气的条件不足，到夏季可能会发生寒性病变，引起脾胃不和、胃肠不适等。

（作者：北京市隆福医院治未病科副主任医师）