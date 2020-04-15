当孩子浏览不健康网站，父母怎么办？

目前新冠肺炎疫情尚未结束，多地中小学生还处于在家上网课阶段，孩子们在家中自由接触网络的时间较以往要长很多。能否合理控制孩子的上网行为，让孩子避免网络不良信息的侵害，这无论是对处于青春期的青少年还是对于家长，都是个不小的挑战。

近日，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院心理专家崔永华教授在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时指出，当家长们发现孩子浏览成人网站、黄色信息时，虽然非常吃惊和意外，但往往又不知该怎么办，更不知道该怎样跟孩子讲“那方面”的知识。

青少年目前普遍缺乏科学正确的性教育和引导

崔永华告诉记者，多数家长在性教育方面与孩子的沟通都十分贫乏，导致很多处于青春期孩子遇到性问题或性知识方面的需求往往不知到哪里去咨询。还有些家长自身没有做好榜样，对性持错误态度，也会直接影响孩子对性的态度和与异性的交往方式。

据中国人口宣教中心的调查数据，74％的高中生父母未与子女交流过性知识，而49％的青少年主要从互联网获得各种性知识。学校对于青少年性教育不重视，教材内容枯燥乏味；绝大部分家长不知道该在这方面如何教育自己的孩子，农村留守女孩更是得不到应有的关心和教育。

上海社科院发布的《上海社会发展报告（2019）》蓝皮书中针对上海青少年性健康的调查显示，青少年性行为低龄化已是一个普遍趋势。青少年有恋爱经历的，初中生、高中生、大学生分别为9.9%、37.2%、53.9%；青少年发生性行为（接吻或性交）的比例，初中生、高中生、大学生分别为8.7%、33.2%、54.3%；认为“即使没有爱情，也可以发生性关系”男女生比例分别达到20.5%和7.2%，而1999年这一数据仅为4.8%与0.9%；青少年对异性交往的允许程度逐渐走向开放，以接吻为例，1999年时青少年的允许比例为10.4%，2004年上升至12.6%，而这次调查达到25.4%。

上海社科院裘晓兰博士说，许多家长和老师对性教育感到非常尴尬，觉得这种事情不太好对孩子明说，或是遮遮掩掩，或是直接拒绝。孩子很难从学校或家庭得到恰当的性教育，往往只能通过网络“自学成才”。但是网络信息良莠不齐，很容易导致青春期的孩子误入歧途。

家长与孩子谈“性”请记住四个“不要”

很多父母常常“谈性色变”，对于孩子的性教育，不知道该怎么讲，觉得没有必要讲，或十分反感讲，甚至禁止孩子了解性知识，这些都是不妥当的。父母该如何和青春期的孩子谈论性呢？崔永华强调，有四个“不要”一定注意。

1.不要认知错误。当看到孩子有“浏览不健康网站”等不良行为时，首先不要认为孩子“学坏了”，要认识到多数行为对于青春期孩子来说都是正常的，要认识到孩子有了需要了解性知识的需求但又没有合适的获得途径。父母首先要有正确的性观念，性不是丑恶的，它是知识，是每个人应知应会的。

2.不要简单粗暴。青春期的孩子心灵比较脆弱，最担心的就是父母的批评或打骂。有的父母看到孩子看不良杂志或视频等，可能会说出“不要脸”或者“下流”这样的话，这对于孩子心灵会造成很大创伤。这样的孩子往往会存在逆反心理，甚至出现过激行为，比如说离家出走或辍学等。

3.不要一味禁止。有的父母对于青春期孩子会进行各种限制，比如当看到孩子偷看色情视频、图片时，往往会直接没收并加以限制，这种做法不正确。这时候不妨告诉孩子可以学习其他更多知识，或参加各种体育锻炼，帮助转移孩子的注意力。

4.不要讳莫如深。建议与孩子主动共同探讨“性”，对孩子提出的有关性的问题绝不回避，解释力求准确到位。美国的性教育专家戈尔顿教授认为：“不要指望仅仅用某种教科书来解决孩子青春期的所有问题，而最好的家庭性教育的方法是和孩子拉家常。在日常生活中，父母可以借某件性问题方面的事，打开话匣子，让孩子了解性活动、甚至节育方面的知识。这并不等于允许他们过早这样做，而是要让孩子知道过早做有害无益。”同时，戈尔顿教授还强调，受过家庭性教育的青春期少男少女，大都能推迟首次与异性接触的时间。

总之，家长和孩子的正确沟通很重要。青春期孩子对性知识的各种渴求是很正常的，这时候父母一定要做孩子的朋友，积极引导，及时沟通，让孩子从更深层面了解性知识，以便孩子更好地渡过青春期。（记者 耿兴敏）