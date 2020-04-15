4月2日，回到湖南结束隔离的第二天，湖南中医药大学第二附属医院大内科主任毛以林（见图，蒋霞摄），决定放弃休息立刻投入工作，为老年病科室重新开诊做准备。“相比前些日子，现在的忙不算什么。”毛以林说。

2月10日，经国家中医药管理局组织，他和湖南40余名中医一起奔赴武汉，在江夏大花山方舱医院，参与抗击疫情。白天查看患者，对症施治；晚上视频连线，讨论病情……那段日子，这是毛以林的工作常态。

“发热，咳嗽，有少量痰液，舌苔较厚……”从方舱医院回到住地，差不多是晚上9点。匆匆吃几口盒饭，毛以林打开电脑，跟远在湖南长沙的后方专家团队一起研讨病例。

奔赴武汉前，毛以林就和省内专家一起，研究中医药对新冠肺炎的治疗作用，并参与了《湖南省新型冠状病毒感染的肺炎中医药诊疗方案（试行）》第二版和第三版的制定。

“根据以往的经验，中医在疫病防治方面，效果一直都比较好。”毛以林说：“我想让中医药为抗疫增添力量！”

在江夏大花山方舱医院A馆区，湖南支援武汉中医医疗队共收治了113名确诊患者。他们将病人分为两个病区，毛以林担任第二病区的主任。为了让病患获得及时有效的诊治，医疗队将所有病患分为4个类别，对应施用4类处方。毛以林说：“每个病人症状不同，所处的病情阶段也不一样，需要随时对处方做出调整。”

除了常规药物治疗，医疗队的护士们还对患者开展耳穴压豆、穴位敷贴、艾灸等中医药特色疗法；一些患者还主动跟着她们练习五禽戏和八段锦，以调节气血，促进免疫力恢复。

3月10日，大部分患者已治愈出院，随着余下十几名患者被转移到各大医院继续治疗，江夏大花山方舱医院关闭。完成支援任务的毛以林和同事们一道，胜利返回湖南。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 04 版）