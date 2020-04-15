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野生动物保护是“无价之战”

楚天舒

2020年04月15日08:19 来源：北京青年报

读了贵报昨日评论《“绿孔雀保卫战”胜败都不轻松》，笔者心里颇有些沉重。“绿孔雀保卫战”虽然暂时胜诉，但并不就代表未来上了保险，而项目投资超过10亿元的损失，也的确令人纠结。但是，对于野生动物保护而言，即便是巨额的付出或损失，也应当是值得的，更何况是数量稀少，属于濒危物种、中国真正的原生种群绿孔雀。

事实上，为野生动物保护让路或做出牺牲的例子，并不是没有。如去年年初，为了更好保护长江江豚的生存栖息地，南京市重新修改了锦文路过江通道的设计方案，将原有的三塔悬索桥改为双塔悬索桥，避开了江豚核心保护区。

当然，相比较超过10亿元项目投资的损失，以上例子的说服力似乎太小，但保护野生动物的宗旨却是一样的。10亿元的巨额损失的确是个天价，但相对于野生动物保护的价值，这却是可以也应当接受的。因为，如果一旦失去的是现存数量不足500只的绿孔雀，那所带来的损失可能就不只是10亿元，而是无价。

(责编：李轶群、许晓华)


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