世卫组织发布解除疫情限制6项标准

据新华社日内瓦4月13日电 世界卫生组织总干事谭德塞13日表示，一些国家正在考虑解除疫情期间实施的居家隔离等限制措施。现有经验表明，解除限制措施前应综合考虑6项具体标准。

谭德塞当天在例行记者会上说，世卫组织即将发布修订后的新冠防控战略建议。该建议包括各国在解除疫情限制措施前，应重点考虑的6项标准：疫情传播已得到控制；卫生系统已具备发现、检测、隔离和治疗每个病例并追踪每个接触者的能力；卫生设施和疗养院等特殊环境中疫情暴发的风险已被降到最低；工作场所、学校和其他人们必须前往的地方已采取预防措施；输入性病例风险可控；社区已通过充分教育、参与和授权来适应疫情“新常态”。

谭德塞强调，新冠病毒传播加速明显，但减速过程却慢得多。“换句话说，（病例数）下降速度比上升速度要慢得多。这意味着必须缓慢地、有控制地取消限制措施，不能一蹴而就。”他认为，只有采取正确的公共卫生措施，包括具有强大的追踪接触者能力的情况下，才能取消限制措施。

谭德塞建议，每个国家都应实施一套全面措施来减缓疫情传播并拯救生命，以达到低传播或无传播的稳定状态。他表示，“最终完全阻断病毒传播将依靠开发和提供一种安全有效的疫苗”。

6项具体标准

1.疫情传播已得到控制

2.卫生系统已具备发现、检测、隔离和治疗每个病例并追踪每个接触者的能力

3.疗养院等特殊环境中疫情暴发的风险已被降到最低

4.工作场所等人们必须前往的地方已采取预防措施

5.输入性病例风险可控

6.社区已适应疫情“新常态”

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