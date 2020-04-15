毫不松懈、抓细抓实新形势下防控常态化工作

新华社武汉4月14日电 （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰14日率中央指导组深入武汉市社区、交通场站和农贸市场，调研指导现场流行病学调查和常态化疫情防控工作。

在武昌区星海虹城小区、昙华林小区，孙春兰详细察看小区出入口、社区服务中心等防控情况，与仍然坚守在一线的援鄂流调队员、社区防控小分队和社区工作者深入交流。她指出，疫情发生以来，全国965名疾控人员驰援湖北，积极参与社区排查、现场流调、小区管控等工作，培训人员26万多人，覆盖社区群众1100万，构筑起群防群控的严密防线。要牢记习近平总书记给东湖新城社区工作者回信的嘱托，继续严格小区防控举措，抓好体温检测、健康码审核等常态化防护工作，加强重点人群特别是无症状感染者的调查管理，做到2小时内网络直报、12小时内完成检测、24小时内完成流调，为精准防控提供科学支撑。

孙春兰深入洪山广场公交枢纽、白沙洲农副产品大市场等了解防控情况。她强调，要深入开展爱国卫生运动，完善常态化下防控导则和工作方案，落实室内通风、环境消毒等日常防控措施。要加强健康科普知识宣传，提高群众自我防护意识，养成戴口罩、勤洗手、不聚集等良好习惯，进一步巩固疫情防控成果。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 03 版）