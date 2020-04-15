宠物疾病春季高发 人畜共患带来卫生安全隐患

“宠物的寄生虫具有多样性，而且部分是人畜共患，春季做好寄生虫疾病的预防工作很重要。”近日，中国畜牧兽医学会兽医外科学分会副理事长、扬州大学兽医学院李建基教授说，目前已知，宠物和人的共患病多达几十种，如狂犬病、弓形体病、钩端螺旋体、结核病、布氏杆菌病及多种寄生虫病。很多宠物饲养者未给宠物进行必要的检免疫接种和驱虫等，给社会卫生安全带来隐患。

李建基告诉记者，进入春天，随着气温的回升，宠物外出活动的时间也大大增加，这也增加了它们罹患传染病的机会。其中，传染性疾病、寄生虫性疾病、皮肤病是春季常见高发的3类宠物疾病。

宠物皮肤病的发病原因很多，如体表寄生虫可导致皮肤病，蚊虫叮咬可导致过敏性皮肤病，还有免疫介导性皮肤病等，另外，细菌、真菌感染也可导致皮肤病的发生，而部分病原菌也可能感染到人类。

中国畜牧兽医学会兽医内科与临床诊疗学分会常务理事、扬州大学动物医院院长卞建春提醒，避免人感染宠物携带的病菌，需要定期给宠物做好疫苗接种，疫苗接种后，还要进行相应抗体水平检测，如抗体水平达不到保护，需要进行补种。

专家建议，对于经常外出的宠物，2—3个月要进行一次体内和体外寄生虫的预防用药，一般1—2周需要给宠物洗澡一次。伺养者接触宠物后，要及时洗手和消毒。专家特别提醒，居民不要随意接触来历不明的流浪动物或者野生动物，更不能食用野生动物。

“我们要倡导‘同一个健康’理念，把动物健康、人类健康和生态环境健康当作一个整体来对待。”卞建春说，要从源头做好疫病流行防控工作，避免人畜共患疾病的发生。（余磊 沙爱红 记者过国忠）