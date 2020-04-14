科技部：推动高灵敏度检测试剂研发 提高低病毒载量感染者检出率

人民网北京4月14日电（许心怡）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，将重点推动高灵敏度检测试剂的研发，进一步提高低病毒载量感染者的检出率。同时加速推进高通量检测试剂的研发，提升检测速度和检测能力。

吴远彬指出，当前我国疫情防控的阶段性成效进一步得到巩固，整个科研攻关工作中也是根据需要不断地调整重点。总体上，科技工作在保障疫情防控当中发挥了非常积极的作用，比如在药物和治疗方案方面，筛选了10多种药物和治疗方案纳入到相关的诊疗方案来实施，在实践中得到很好的运用。在检测方面，目前上市了超过26个品种的检测试剂产品，这些都为整体的防控提供了科技支撑。

他表示，我国疫情防控进入新的阶段，现在是外防输入，内防反弹，这些方面要进一步加强。外防输入方面，科技攻关组进一步加强与海关口岸等部门的联动，重点推动现场快速检测的技术研发和已经上市的检测技术、产品的运用，将检测的关口前移，及时发现入境的感染者，为精准防控输入性疫情提供科技支撑。内防反弹方面，重点推动高灵敏度检测试剂的研发，进一步提高低病毒载量感染者的检出率。同时加速推进高通量检测试剂的研发，提升检测速度和检测能力。

吴远彬强调，科技攻关还将及时地调整重点，加强对科技力量，特别是骨干和优势力量的组合，发挥多部门协同的工作机制，充分提供科技支撑。