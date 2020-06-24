国家卫健委：全国核酸检测能力与3月初相比提高了200%

人民网北京6月24日电 （记者崔元苑）24日，国务院联防联控机制就核酸检测有关情况以及端午假期公众健康提示举行发布会。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，全国核酸检测能力从3月初的每天126万人/份，提高到目前378万人/份，提高了200%。截至6月22日，全国医疗卫生机构进行核酸检测的累计数据达到9041万人/份。我国核酸检测能力得到了大幅度提升。

据介绍，目前，全国医疗卫生机构的核酸检测能力与3月初相比有了大幅度提高。检测机构从3月初的2081家，增加到现在的4804家，提高了131%。其中三级医院2120家，二级医院1350家，疾控机构916家，独立的医学实验室418家。从事核酸检测技术人员的总数也从1.39万人上升到了2.85万人，提高了104%。

郭燕红解释说，核酸检测是新冠病毒感染病原学诊断的一个技术手段，基于新冠病毒感染起病隐匿、传播力强的特点，也就是说人群感染了新冠病毒，在出现症状到医院去就医之前就有了传染性。基于这样的特点，按照国务院联防联控的要求，我们采取的措施，就是以提高核酸检测能力为重点扩大预防。

对于接下来的工作，郭燕红表示，第一要积极扩大检测范围，全力降低传播风险。按照对重点人群“应检尽检”，一般人群“愿检尽检”来排查风险；第二要加快提升检测能力，全力满足核酸检测需求。包括实验室改造、设施配备、软件建设、检测人员的建设和培训等；第三要强化管理和资源统筹，保障质量和安全，提高检测效率。