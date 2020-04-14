国家中医药局回应人民网：高度关注对无症状感染者等人群的中医药干预研究

人民网北京4月14日电（许心怡）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，国家中医药管理局科技司司长李昱在答人民网记者提问时表示，中医药在疫情的抗击过程中发挥了重要的作用，得到了社会各界的普遍关注。国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关组下专门设立了中医药专班，统筹推进中医药疫情防治重点科研攻关工作和中长期中西医结合传染病防控机制的建立。

人民网记者现场提问

李昱介绍，中医药专班由中国工程院李晓红院长牵头总负责，国家中医药管理局全力配合，科技部、教育部、国家发展改革委、国家卫生健康委、工业和信息化部、中国科学院、国家药监局等部门联合组成，共同来推进这项工作。中医药专班下设了专家组，专家组由两院院士、国医大师、中医医学专家、药学专家共同组成，专班下设了临床救治、机理研究、方药筛选和体系建设四个任务组，共同来落实相关的任务。

“我们的临床救治组在前期的临床观察基础上，总结推出了以清肺排毒汤为代表的中医药的有效方剂‘三方三药’，在临床救治中发挥了重要的作用。” 李昱说，我们的机理研究组针对清肺排毒汤的机理进行了相关的基础研究，通过研究发现，该方可以通过多成分、多靶标起到整体调节作用，而且参与到免疫、抗炎、内分泌、信号传导等生物学过程，可以抑制细菌内毒素的产生，起到平衡免疫、消除炎症的作用，避免或缓解炎症风暴。

李昱指出，中医药专班还针对恢复期康复的中医药干预开展了专项研究，此项工作由中国科学院仝小林院士牵头，前期研究成果已经体现在国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发的《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议》中，目前，正在对方案进行优化。专班同时也高度关注复工复课以后的聚集性人群以及无症状感染者的中医药干预研究，这两个项目专门安排了王琦院士和黄璐琦院士两个团队进行专项研究。