国家卫健委：个别省份连续出现本土确诊病例和无症状感染者 要将防控落实到人

人民网北京4月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，近几日，个别省份连续出现本土确诊病例和无症状感染者，要始终做好个人防护和社区防控，突出做好无症状感染者及其密切接触者的流行病学调查和医学管理，将防控措施落实到户到人。

4月13日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例89例，其中86例为境外输入病例，分别为黑龙江79例，广东6例，福建1例；3例为广东本土病例。无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例，分别为上海2例，内蒙古1例。当日新增治愈出院病例75例，解除医学观察的密切接触者1674人，重症病例减少5例。

境外输入现有确诊病例905例，其中重症病例37例；现有疑似病例72例。累计确诊病例1464例，累计治愈出院病例559例，无死亡病例。

截至4月13日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1170例，其中重症病例116例；累计治愈出院病例77738例，累计死亡病例3341例，累计报告确诊病例82249例，现有疑似病例72例。累计追踪到密切接触者720544人，尚在医学观察的密切接触者8612人.

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例25例，全部为武汉病例；现有确诊病例219例，其中武汉218例；这里面重症病例69例，其中武汉68例。累计治愈出院病例64363例，其中武汉47211例；累计死亡病例3221例，其中武汉2579例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者54例，其中境外输入5例；当日转为确诊病例67例，其中境外输入66例；当日解除医学观察46例，其中来自境外输入9例；尚在医学观察无症状感染者1005例，其中境外输入237例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1447例，其中香港特别行政区1009例，澳门特别行政区45例，台湾地区393例。

4月13日，全国新增确诊病例89例，其中67例为无症状感染者转归。近几日，个别省份连续出现本土确诊病例和无症状感染者，要始终做好个人防护和社区防控，突出做好无症状感染者及其密切接触者的流行病学调查和医学管理，将防控措施落实到户到人。